Phát hiện nhiều gia súc nghi bị thú dữ tấn công ở Điện Biên

Ông Lường Văn Biên, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Nhà cho biết: Từ cuối tháng 5 đến nay, tại các bản Kham Pọm và Xôm 1, người dân liên tiếp phát hiện nhiều gia súc bị chết hoặc bị thương bất thường khi chăn thả trong rừng.

Cụ thể, tại bản Kham Pọm có 6 hộ dân phát hiện 8 con gia súc gồm bê và trâu bị cắn chết. Tại bản Xôm 1, bốn hộ dân ghi nhận 7 con gia súc gồm ngựa, dê, bê và nghé bị chết hoặc bị thương nặng với các vết cắn lớn trên cơ thể. Qua kiểm tra tại hiện trường và khu vực rừng gần nơi xảy ra các vụ việc, người dân phát hiện một số dấu chân và dấu vết nghi của động vật hoang dã. Bước đầu, người dân nhận định có thể là thú dữ tấn công đàn vật nuôi.

Người dân liên tiếp phát hiện nhiều gia súc bị chết hoặc bị thương bất thường khi chăn thả trong rừng

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Mường Nhà đã cử cán bộ xuống cơ sở kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời báo cáo các cơ quan chuyên môn; Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không thả rông gia súc tại các khu vực rừng sâu, nơi vắng người qua lại; chủ động làm chuồng trại kiên cố, đưa vật nuôi về nuôi nhốt vào ban đêm và thường xuyên kiểm tra đàn gia súc. Chính quyền xã cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu vết động vật hoang dã hoặc các trường hợp gia súc bị tấn công cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi, xác minh nguyên nhân các vụ việc nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi.

Trước đó, vào tháng 7/2025, tại xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên cũng từng xảy ra tình trạng gia súc nghi bị thú dữ tấn công, làm 50 con trâu, bò của 31 hộ dân bị thiệt hại.