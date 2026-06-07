Hà Nội đón không khí lạnh từ tối 8/6, mưa lớn và nhiệt độ giảm còn 23 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/6, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh nén và đẩy rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc dịch chuyển xuống phía Nam. Trong ngày, khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ.

Dự báo khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó mở rộng ra các địa phương khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Không khí lạnh tràn về gây mưa lớn ở miền Bắc từ tối 8/6. Ảnh: Mạnh Hùng

Từ đêm 8/6, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 8/6, thời tiết chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ.

Cảnh báo mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ chiều tối 8/6 đến ngày 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to kèm giông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Trong khi đó, Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; Thanh Hóa và Nghệ An có lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Các địa phương còn lại ở Bắc Bộ cũng có mưa vừa, mưa to và giông từ chiều tối 8/6 đến sáng sớm 9/6, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày 10/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các trận mưa có cường độ rất lớn, vượt 100mm trong vòng 3 giờ. Trong mưa giông, nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Ngoài ra, trên biển, từ đêm 8/6, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1,5-2,5 m, biển động.

Hà Nội ghi nhận nắng nóng gay gắt trên 39 độ

Trước khi không khí lạnh cuối mùa tràn về, ngày 7/6, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng đến đặc biệt gay gắt, một số nơi ghi nhận trên 39 độ như trạm: Láng (Hà Nội) 39.2 độ, Thanh Hóa 39.3 độ.

Khu vực TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ghi nhận nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ như trạm: Tam Kỳ (Đà Nẵng) 40.1 độ, Quảng Ngãi 40.5 độ.

Dự báo, ngày 8/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45-50%.

Nắng nóng cao điểm nhất là khu vực TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%.

Ngày 9/6, do không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa giông nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ dịu mát. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn có nắng nóng gay gắt, nhưng nhiệt độ cao nhất giảm còn 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 55-60%.

Từ ngày 10/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ.