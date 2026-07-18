Tin mới nhất về lũ quét ở Lai Châu: 7 người chết và mất tích, 7 bản bị cô lập, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị vùi lấp

Lũ quét kinh hoàng ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khiến 4 người chết, 2 người mất tích. Ảnh: Thanh Ngân.

Theo đó, từ sáng ngày 16/7 đến 19 giờ 00 phút ngày 17/7/2026, trên địa bàn xã Mường Than tiếp tục xảy ra mưa to liên tục gây ra lũ ống, lũ quét tại Bản Chít, Che Bó, Nậm Sáng, Sắp Ngụa, Ngà Phát, xã Mường Than, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của nhân dân và giao thông trên địa bàn xã.

Tính đến 9 giờ sáng nay 18/7, Công an xã Mường Than và các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã phát hiện thêm 3 thi thể nạn nhân, trong đó 1 nạn nhân được xác định tên là Bàn Thị L. (SN 2016), cư trú tại bản Nậm Sáng, 2 người còn lại chưa xác định được danh tính.

Như vậy, tính đến thời điểm này, mưa lũ ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đã khiến 4 người chết, 3 người đang mất tích, 2 người bị thương.

Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Theo thống kê ban đầu, 13 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, nhiều nhà khác hư hỏng nặng; 13 hộ với 74 nhân khẩu tại các bản Sắp Ngụa và Đội 9 đang nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, cần tiếp tục theo dõi và di dời khẩn cấp.

Lũ quét cũng khiến 7 bản gồm Khoang, Vè, Hát Nam, Mường Mít, Chít, Nậm Sáng và Sắp Ngụa với hơn 880 hộ, trên 4.600 nhân khẩu bị cô lập.

Ngoài ra, 80 hộ với 385 nhân khẩu ở các bản Noong Thăng, Nậm Ngùa, Nà Phái, Nà Xa, Nậm Sáng, Sam Sẩu, Nậm Vai và Chít phải sơ tán, đi ở nhờ do nhà cửa không còn an toàn.

Về hạ tầng, Quốc lộ 32 đoạn Km354 qua bản Che Bó, bản Chít bị đất đá, bùn và cây cối vùi lấp trên chiều dài khoảng 800m, giao thông tê liệt.

Quốc lộ 279 qua bản Sắp Ngụa bị ngập sâu khoảng 50m, trong khi tuyến đường liên bản Ngà Phát - Mường Mít sạt lở khoảng 300m, phương tiện chưa thể lưu thông.

Khoảng 20 cột điện bị đổ, gây mất điện trên diện rộng; gần 200ha lúa, hoa màu bị ngập úng, vùi lấp bởi đất đá và cát.

Sáng 18/7, ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cùng Đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu.

Để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, tỉnh Lai Châu đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng hàng trăm cán bộ, người dân tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an từ tỉnh và các xã lân cận được tăng cường, cùng 6 máy xúc, 3 máy xúc lật, 8 ô tô chuyên dụng và khoảng 500 người tập trung tìm kiếm cứu nạn, thông đường và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.