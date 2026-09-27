Tìm chủ sở hữu cá thể khỉ quý hiếm đi lạc vào nhà dân

Chính quyền xã Ninh Giang (TP Hải Phòng) vừa phát đi thông báo về việc phát hiện động vật (khỉ) đi lạc tại thôn 2 trên địa bàn.

Theo đó, ngày 23/9, UBND xã Ninh Giang và Công an địa phương nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Quang Chiều (SN 1969, trú tại thôn 2, xã Ninh Giang) về việc phát hiện 1 cá thể khỉ đi lạc vào khuôn viên gia đình. Sau đó, gia đình người này trình báo đến đến cơ quan chức năng.

Cá thể khỉ quý hiếm đi lạc vào nhà dân ở xã Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy.

Ngay khi nhận được đơn trình báo, UBND xã Ninh Giang đã chỉ đạo Phòng kinh tế xã phối hợp với Công an địa phương tổ chức xác minh thông tin liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, không có tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận là chủ sở hữu cá thể khỉ nói trên.

Căn cứ danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm… UBND xã Ninh Giang xác định cá thể khỉ đi lạc vào nhà dân thuộc Nhóm IIB, có trọng lượng khoảng 12kg, giới tính đực và sức khỏe bình thường

Cũng theo UBND xã Ninh Giang, trong thời hạn 5 ngày từ thời điểm ra thông báo, nếu không có tổ chức, cá nhân nào đến nhận cá thể khỉ, chính quyền địa phương sẽ xử lý theo quy định pháp luật.