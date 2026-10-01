Cơ trưởng 'chiến đấu như sư tử' để cứu máy bay flydubai

Cơ trưởng chuyến bay flydubai bị cơ phó tấn công hôm 30/9 được xác định là Smit Machchhar, công dân Ấn Độ. Trong cuộc ẩu đả ở buồng lái để giành quyền kiểm soát phi cơ, Machchhar bị cơ phó đâm dao vào đầu và tay, khiến anh bị thương nặng.

Doron Spielman, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho biết cơ trưởng bị thương, người đầy máu và nằm trên sàn, nhưng đã dồn "chút sức lực cuối cùng" để mở chốt cửa buồng lái.

"Ngay lúc đó, một số hành khách nhận thấy đã xảy ra chuyện và lập tức chạy lên phía trước, vào buồng lái. Họ thấy phi công bị thương nằm trên sàn, trong khi người còn lại đang đứng trước bảng điều khiển và đập phá", Spielman nói.

Cơ trưởng Smit Machchhar bị thương nặng sau khi bị cơ phó đâm nhiều nhát dao trên chuyến bay của flydubai ngày 30/9. Ảnh: Telegraph

Cơ trưởng Machchhar được sơ cứu bởi bác sĩ nha khoa Shota Musayev, một trong những hành khách có mặt trên chuyến bay.

"Khi nghe tiếng la hét, tôi lập tức chạy đến mà không chút chần chừ. Tôi thấy phi công bị thương rất nặng, chảy nhiều máu, đặc biệt ở vùng đầu. Là bác sĩ duy nhất trên máy bay, tôi đã cầm máu và giúp ổn định huyết áp cho anh ấy", Musayev cho hay.

Musayev tin rằng nỗ lực sơ cứu của mình đã góp phần cứu sống phi công 39 tuổi. "Đó là khoảnh khắc rất khó khăn, nhưng cùng với những người dũng cảm trên máy bay, chúng tôi đã ngăn chặn được tình huống suýt trở thành thảm họa. Giờ tôi chỉ muốn về nhà và ôm các con", anh nói thêm.

Trong một cuộc phỏng vấn, Musayev cũng kể rằng anh đã nhiều lần trói tay chân cơ phó để đảm bảo người này không thể tiếp tục tấn công.

Bác sĩ Shota Musayev tại sân bay Ben Gurion, Israel tối 30/9. Ảnh: Times of Israel

Thủ tướng Netanyahu ca ngợi Machchhar, gọi anh là "người hùng thực thụ" và chúc cơ trưởng chóng bình phục.

"Xin dành lời ngưỡng mộ tới cơ trưởng Smit Machchhar vì lòng dũng cảm phi thường. Dù bị đâm và bị thương nặng, anh vẫn chiến đấu, chống trả, mở cửa buồng lái, tạo điều kiện để hành khách và tổ bay khống chế kẻ tấn công, ngăn chặn một thảm họa trên không. Anh đã cứu mạng 174 người, trong đó có công dân Israel và các nước khác", ông nói.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon ca ngợi cơ trưởng Machchhar đã "chiến đấu như một con sư tử" để bảo vệ hành khách trước khi máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Arab Saudi.

Sau khi phi cơ hạ cánh, cơ trưởng và cơ phó mang quốc tịch Oman đều được đưa tới bệnh viện. Một người bạn của Machchhar nói anh "hiện ổn định và đã rời phòng phẫu thuật".

Theo Times of India, Machchhar sống cùng vợ con tại Dubai và có 13 năm kinh nghiệm lái máy bay, trong đó hơn 4 năm làm việc cho flydubai. Trước khi gia nhập flydubai, anh làm việc tại hãng hàng không tư nhân Ấn Độ SpiceJet.

Smit Machchhar trong một chuyến bay. Ảnh: X/Danny Danon

Sự việc xảy ra sáng 30/9 trên chuyến bay flydubai từ Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến Tel Aviv, Israel. Những phi công đang nghỉ phép có mặt trên máy bay đã hỗ trợ và giúp đưa phi cơ hạ cánh an toàn.

Một phụ nữ đang chờ con gái gần nhà vệ sinh là người đầu tiên thấy hai phi công giằng co trong buồng lái. Cô hét lên, báo động cho các hành khách khác. Khoảng 5 người đã vào buồng lái và khống chế cơ phó. Hiện chưa rõ động cơ của người này.

Một quan chức Israel nói rằng nếu không có nhóm phi công nghỉ phép trên máy bay, sự cố có thể đã kết thúc "giống như vụ 11/9".