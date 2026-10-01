Thủ tướng điều động, bổ nhiệm nhiều tướng lĩnh, sĩ quan quân đội

Cụ thể, tại Quyết định số 1899/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Trung tướng Lê Minh Quang, Chính ủy Quân đoàn 34 giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Lê Minh Quang, Chính ủy Quân đoàn 34 giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Báo QĐND)

Tại Quyết định số 1898/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Tại Quyết định số 1895/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật.

Tại Quyết định số 1893/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2.

Tại Quyết định số 1896/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 giữ chức Chính ủy Quân đoàn 34.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (1/10/2026).

Tại Quyết định số 1894/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, giữ nguyên chức vụ đến hết tháng 11/2027 đối với Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Tại Quyết định số 1897/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại Quyết định số 1900/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3.

Tại Quyết định số 1901/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (1/10/2026).