Tiếp tục điều tra xử lý sai phạm của nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Cáo trạng xác định ông Cao Minh Quang nguyên thứ trưởng Bộ Y tế có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) song đã hết hạn điều tra nên cần tiếp tục làm rõ để xử lý sau.

Ngày 8-1, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao ban hành cáo trạng truy tố thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị can trong vụ án xảy ra tại TP HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược, Bộ Y tế".

Ông Cao Minh Quang khi còn tại vị - Ảnh: NLĐO

Cùng với 14 bị can bị liên đới tới hình sự, cơ quan truy tố cũng xác định nhiều người có trách nhiệm trong vụ án. Đáng chú ý, trong đó có trách nhiệm của nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang.

Theo cáo trạng, ông Cao Minh Quang với vai trò là chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc đã có các sai phạm: Là người quyết định cuối cùng việc cấp số đăng ký đối với 7 thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada; ký ban hành công văn 2970 có nội dung trái quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra, ông Quang thừa nhận có trách nhiệm là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất trong việc cấp số đăng ký thuốc nhưng để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực mình quản lý; việc ký ban hành công văn 2970 có nội dung "các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ thuốc không bắt buộc phải hợp pháp hóa lãnh sự" là trái quy định pháp luật.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của ông Cao Minh Quang có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo viện kiểm sát, do thời hạn điều tra đã hết nên trách nhiệm của thứ trưởng Cao Minh Quang cần tiếp tục làm rõ để xem xét xử lý theo quy định.

Theo cáo trạng, từ năm 2008 - 2010, Nguyễn Lê Xuân Khang (là người Việt Nam định cư tại Canada và có quốc tịch Canada) bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc Công ty VN Pharma) lập hồ sơ các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada để Công ty Cudupha, Công ty Vimedimex đứng tên xin cấp số đăng ký.

Thực tế, các hồ sơ thuốc này đều là giả. Hùng chỉ đạo thuộc cấp làm giả hợp đồng và phụ lục hợp đồng mua bán, nâng khống giá thuốc, làm giả chứng từ thay đổi nguồn gốc xuất xứ thuốc, hợp thức chứng từ thanh toán để thông quan, nhập khẩu hơn 838.000 hộp thuốc, trị giá gần 26 tỉ đồng.

Viện kiểm sát cáo buộc thứ trưởng Trương Quốc Cường nhận được nhiều thông tin về thuốc Health 2000 Canada là không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhưng không chỉ đạo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy thuốc dẫn đến hậu quả các cơ sở y tế trong nước tiếp tục sử dụng các loại thuốc này điều trị cho người bệnh, tổng trị giá hơn 3,7 tỉ đồng.

14 bị can bị truy tố trong vụ án này gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường; Nguyễn Việt Hùng (nguyên phó cục trưởng Cục Quản lý Dược), Lê Đình Thanh (nguyên công chức Cục Hải quan TP HCM) bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Bị can Phạm Hồng Châu (nguyên trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược), Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1976, nguyên phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược) bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Chín bị can Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm tổng Giám đốc Công ty VN Pharma), Võ Mạnh Cường (nguyên giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hàng hải Quốc tế H&C), Nguyễn Trí Nhật (nguyên phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma) cùng 6 người khác bị truy tố về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

