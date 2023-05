Thực hư việc Cục CSGT đo nồng độ cồn “từ 8 giờ đến 22 giờ” tại Đà Nẵng

Thông tin thêm với Báo Người Lao Động, đại tá Phan Ngọc Truyền cho biết Phòng CSGT đang tham mưu Giám đốc Công an TP thành lập 3 tổ chuyên đề, giao Phòng CSGT làm tổ trưởng để tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tổ chuyên đề lấy lực lượng từ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Công an địa phương để hỗ trợ, kiểm tra đồng loạt trên tất cả địa bàn. "Trước đây, công việc này được phân cho công an tuyến quận, huyện. Nhưng chúng tôi tham mưu thành lập 3 tổ chuyên đề để xử lý đến tận địa phương. Các tuyến đường huyện thôn làng xã,… sẽ được kiểm tra ráo hết. Từ đó hình thành ý thức, thói quen lái xe không rượu bia. Thực hiện kiểm tra với tinh thần không ngừng nghỉ, không đánh trống bỏ dùi" - đại tá Phan Ngọc Truyền khẳng định.