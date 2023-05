Sự thật clip “cứu 4 mạng người được tặng 2 nón bảo hiểm” gây bão tiktok

Nhiều ngày qua, mạng xã hội tiktok lan truyền đoạn clip ngắn kèm thông tin “cứu 4 mạng người được Nhà nước tặng 2 nón bảo hiểm”. Đoạn clip ngắn được các tài khoản lồng ghép nhạc, tiếng cười giễu cợt.

Theo thông tin tài khoản Tiktok có tên qunanh929 đăng tải ngày 12-5: “Quảng Nam: Một bé trai 5 tuổi ngã xuống nước sâu, bố mẹ và bà xuống cứu nhưng đều bị đuối nước, một người đàn ông lao xuống dòng nước xiết, cứu thành công cả 4 người”.

UBND huyện Nam Giang tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất đối với anh Hội vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. Ảnh: TT

Các clip đăng tải nhận hàng ngàn lượt bày tỏ cảm xúc của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người không hiểu sự việc để lại ý kiến cá nhân hết sức khiếm nhã.

Qua xác minh, người đàn ông mặc sắc phục công an trong clip là Thiếu tá Trần Văn Thanh, Đội trưởng Đội Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an huyện Nam Giang. Người đàn ông bên cạnh là anh Lê Văn Hội (36 tuổi, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang).

Vụ cứu bốn nạn nhân trong gia đình bị đuối nước xảy ra trên địa bàn huyện Đông Giang, Quảng Nam vào ngày 3-5. Anh Hội là người đã dũng cảm lao xuống vùng nước sâu để cứu cả bốn nạn nhân.

Đại diện công an trao quà cho anh Hội. Ảnh: TT

Thiếu tá Trần Văn Thanh cho hay, anh Hội là người đã cứu sống bốn người trong gia đình chị LTH (41 tuổi, trú thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang) bị đuối nước khi đang tắm suối.

“Shark Lê Hùng Anh tặng tôi một số nón bảo hiểm để phục vụ công tác tuyên truyền phát động phong trào quần chúng. Tôi có sẵn nón cất tại đơn vị, hôm ngày 9-5, tôi nghe được thông tin thì mời anh Hội lên làm việc, trân trọng tình cảm của vợ chồng anh Hội, tinh thần có chi tặng nấy, tôi tặng ngay tại đơn vị”, thiếu tá Thanh nói.

Chiều 19-5, UBND huyện Nam Giang đã tổ chức khen thưởng ông Hội vì đã có hành động dũng cảm, cứu bốn người bị đuối nước. Lãnh đạo UBND huyện Nam Giang cho rằng, hành động của ông Hội rất dũng cảm, xứng đáng được tuyên dương, nhân rộng trong xã hội.

Lãnh đạo huyện Nam Giang chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: TT

Về phía nạn nhân, sau sự việc bàng hoàng, chị H về nhà tìm hiểu thông tin người đàn ông đã cứu cả gia đình mình, hỏi han bạn bè, tìm trên facebook thì thấy một tài khoản có hình đại diện của anh Hội, là người đã cứu gia đình mình nên đã kết nối và gửi lời cảm ơn anh.

"Anh Hội không chỉ dũng cảm mà còn rất thông minh nhanh trí cứu đuối nước đúng cách và kịp thời, tôi và gia đình may mắn khi gặp được ân nhân, thật sự rất biết ơn anh, xin các cơ quan ban ngành biểu dương anh một tấm gương sáng, một hành động đẹp", chị Hương viết trong thư cảm ơn ân nhân cứu mạng cả gia đình.

