Chế tài với 3 thanh niên diễn "cảnh nóng" trên xe Mercedes màu đỏ

Công an tỉnh Ninh Bình vừa cho biết Công an phường Phủ Lý đã mời 3 thanh niên sống tại địa phương để làm rõ vụ dàn dựng clip có "cảnh nóng" trong xe Mercedes C300 màu đỏ.

Người phụ nữ trên ô tô là do 3 thanh niên dàn dựng, đóng giả gái.

Câu view, câu like

Tối 11-8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe ô tô có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện tại tuyến đường Lê Duẩn (phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình).

Công an phường Phủ Lý vào cuộc xác minh thì biết cả 3 thanh niên bàn nhau quay clip có nội dung nhạy cảm đưa lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng lượng tương tác trên mạng xã hội...

Theo đó họ, đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội…

Nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động thắc mắc có thể xử lý 3 thanh niên trên như thế nào.

Cần xem xét hình sự!

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay hành vi của thanh niên đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự công cộng nên có thể bị xử lý theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 300.000-500.000 đồng.

Bên cạnh đó, clip thể hiện cho thấy xâm phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội.

Trường hợp clip chứa hình ảnh khiêu dâm, kích dục, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy mà chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy thì nhóm thanh niên vẫn có thể bị xử phạt hành chính do cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, theo điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP, quy định phạt tiền từ 5-20 triệu đồng. Đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật.

Cũng theo luật sư Bích Liên, hành vi của 3 thanh niên này là sự bất chấp để câu view, câu like, cần xử lý nghiêm khắc, kể cả xem xét hình sự. Đây là nội dung độc hại, phản cảm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và làm lệch nhận thức người xem.

Cộng đồng mạng cần tỉnh táo, không chia sẻ hay tiếp tay lan truyền thông tin bịa đặt, phản cảm, tránh tạo hiệu ứng xấu. Các nền tảng và cơ quan chức năng phải mạnh tay loại bỏ, ngăn chặn những nội dung nhảm nhí, giữ môi trường mạng văn minh, lành mạnh.