Thực hư thông tin Hà Nội có 2 ca nhiễm virus Corona

Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 14:41 PM (GMT+7)

Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương lên tiếng về thông tin “tại miền Bắc có 2 ca nhiễm virus Corona (nCov) nhưng chưa công bố”.

TS Trần Như Dương Dương, Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định, miền Bắc chưa có ca nhiễm virus Corona.

Trưa 24/1, Bộ Y tế họp khẩn về tình hình bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc). Hiện, Việt Nam đã có 2 ca là hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus Corona đang điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Trước thông tin, tại miền Bắc có 2 ca nhiễm virus Corona nhưng chưa công bố, TS Trần Như Dương Dương, Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định: “Tại phía Bắc chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm phổi do virus lạ.

Ca nghi ngờ mắc bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư là người Việt Nam, đã đi từ Vũ Hán về. Tuy nhiên, xét nghiệm cho thấy hai bệnh nhân này âm tính với nCoV. Hiện, một số trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, đợi kết quả xét nghiệm. Trong đó có cả người Trung Quốc và người Việt Nam liên quan đến yếu tố dịch”.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã kịp thời cấp tập các kế hoạch để phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ cũng có chỉ thị chỉ đạo việc phòng chống dịch nCoV.

Bộ Y tế có các hướng dẫn chẩn đoán, phác đồ điều trị các ca viêm phổi cấp do nCoV, 63 tỉnh thành có kế hoạch triển khai thực hiện phòng chống dịch. Việt Nam giám sát hành khách tại các cửa khẩu, đặc biệt là những người đến từ Trung Quốc, vùng có dịch.

TS Ki Dong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng, không nên dừng các hoạt động vui chơi giải trí trong dịp Tết. Những trường hợp mắc ban đầu, WHO sẽ cần làm thêm các xét nghiệm để khẳng định.

“WHO không ngạc nhiên khi có ca bệnh xâm nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam vì giao lưu giữa hai nước rất lớn. Chúng tôi lưu ý là bệnh nhân có tiền sử đi đến và ở TP Vũ Hán, nơi dịch bùng phát vì thế người dân và cán bộ y tế không nên quá lo lắng”, đại diện WHO nhấn mạnh.

TS. Ki Dong Park cho rằng, điều người dân cần làm là thực hành tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, ho an toàn để tránh lây nhiễm cho người xung quanh. Nếu có biểu hiện sốt, ho có thể kèm theo khó thở, triệu chứng khác thì nên đến cơ sở y tế sớm để được khám và điều trị kịp thời. Người dân cần cảnh giác, dự phòng cho bản thân và bảo vệ cho người xung quanh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo họp khẩn về tình hình dịch bệnh ngày 24/1.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cũng thông tin, WHO đã họp khẩn trong hai ngày 22-23/1, để xem xét tuyên bố vụ dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại Trung Quốc là một Sự kiện y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) hay không.

Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa đủ điều kiện để công bố. Trong vòng 10 ngày tới, WHO có thể thể họp lại hoặc sớm hơn nếu cần thiết. Đồng thời sẽ cử đoàn chuyên gia đến Vũ Hán để tìm hiểu thêm thông tin, đánh giá tình hình trong thời gian tới.

Nếu sốt với triệu chứng thông thường thì không nên quá lo lắng, nếu sốt có tiền sử đi lại từ Vũ Hán thì khai báo ngay với cơ quan y tế.

Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu phải kiểm soát rất chặt chẽ ở các cửa khẩu, đặc biệt các cửa khẩu giáp Trung Quốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện khai báo y tế tất cả cửa khẩu đối với người đến từ Vũ Hán (Trung Quốc); Cách ly bệnh nhân có hiện tượng sốt, đặc biệt người đến từ Vũ Hán. Không chấp nhận các chuyến bay đến và đi Vũ Hán và Hoàng Cương (Trung Quốc); Khuyến cáo người dân hết sức hạn chế đi đến nơi có nguy cơ dịch, đặc biệt các nước có ca bệnh, tất cả hệ thống phải đúng tinh thần cao hơn một mức.

“Tôi yêu cầu kích hoạt chính thức trung tâm phòng ngừa dịch khẩn cấp của Bộ Y tế. Không vì bất cứ lý do gì ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

