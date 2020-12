Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cơ quan, cá nhân để lây nhiễm Covid-19

Đề nghị không tổ chức thực hiện các chuyến bay thương mại Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các Bộ, ngành, UBND một số vấn đề. Cụ thể Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh trong mùa Đông Xuân, đặc biệt trong thời gian tới có nhiều sự kiện chính trị quan trọng sẽ diễn ra. "Không tổ chức thực hiện các chuyến bay thương mại vì chưa có hiệu quả về kinh tế và có nhiều rủi do trong việc lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 (đã có chuyến bay từ Nga về Việt Nam đã ghi nhận 12 ca dương tính Covid-19)"- ông Nguyễn Thanh Long nói. Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố có biên giới đường bộ, đường không, đường thủy tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nhập cảnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Dừng việc tổ chức tiến hành các chuyến bay trọn gói do UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với các công ty dịch vụ thực hiện gây quá tải cho các khu cách ly tại địa phương. Yêu cầu tất cả các trường hợp nhập cảnh Việt Nam (kể cả công dân Việt Nam thuộc diện giải cứu) phải có giấy xét nghiệm không Covid-19 mới giải quyết cho vào hoặc về Việt Nam.