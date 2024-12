Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương điều tra vụ án đốt quán cà phê ở Hà Nội

Liên quan tới vụ việc, Công an Hà Nội phát đi thông báo về việc cơ quan CSĐT công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can đối với CVH (51 tuổi, ở Hà Nội) để điều tra, xử lý hành vi đốt quán cà phê, làm 11 người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại cơ quan Công an, CVH bước đầu khai nhận, bản thân đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán cà phê (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt; khi thấy ngọn lửa bùng lên thì H bỏ đi.