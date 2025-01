Thông tin mới nhất về sức khỏe 4 nạn nhân vụ cháy quán cà phê ở Hà Nội

Ngày 2/1, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 4 nạn nhân vụ phóng hỏa quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đang trong quá trình hồi phục, tự thở.

Hiện 4 bệnh nhân được rút ống nội khí quản, tỉnh táo, tự thở tốt và đang trong quá trình hồi phục. Họ cũng được chạy oxy cao áp và áp dụng các phương pháp điều trị phòng tránh biến chứng với thần kinh, tâm thần.

Trước đó, tối 20-12, theo tin từ Bệnh viện Bạch Mai, 4 nạn nhân trong vụ phóng hoả quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được chuyển đến vào chiều 19-12 đều trong tình trạng nặng, suy hô hấp và được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực và Trung tâm Chống độc.

Nạn nhân trong vụ cháy được điều trị tại bệnh viện.

TS. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, các nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai có những biểu hiện tổn thương đường hô hấp từ trên xuống dưới, hầu họng, thanh quản, phổi, ngộ độc do hít phải bụi than, khí độc các loại, nhiệt nóng sinh ra từ đám cháy.

Bên cạnh đó, còn nhiều tổn thương các cơ quan khác như tiêu cơ vân, cơ tim do các khí độc như khí CO và khả năng nhiều cả các khí độc khác. Các nạn nhân cần được theo dõi sát sao và điều trị với nhiều biện pháp kết hợp, trên tinh thần ưu tiên, tập trung cứu chữa, phục hồi chức năng. Các liệu pháp thở oxy, giải pháp loại bỏ đờm than khỏi cơ thể, bơm hút rửa thông thoáng đường thở, giảm các tổn thương cấp tính và dự phòng, tránh tối đa di chứng các cơ quan, đặc biệt đối với não.

Khuya 18-12, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần công viên Hòa Bình (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ cháy quán cà phê.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy điều hàng chục xe chữa cháy cùng khoảng 6 xe cứu thương tới hiện trường, để dập lửa, tìm kiếm cứu nạn. Người phóng hỏa quán cà phê khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương cũng đã bị khởi tố.