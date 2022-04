Thủ tướng: Thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán.

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện ngay các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thị trường tài chính, tiền tệ.

Thủ tướng: Thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán - Ảnh: Nhật Bắc

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện ngay các biện pháp ổn định thị trường tài chính tiền tệ, chứng khoán.

Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Công điện số 8857/CĐ-VPCP ngày 03-12-2021, Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 07-4-2022, Công điện số 311/CĐ-TTg ngày 11-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 14/TTg-KTTH ngày 14-4-2022.

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật; trường hợp phát hiện công bố thông tin không rõ ràng, không chính xác thì yêu cầu cải chính và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thực hiện ngay việc công bố và cung cấp thông tin chính thức, trung thực về vụ việc và tình hình, triển vọng phát triển kinh tế-xã hội đất nước cho các cơ quan báo chí và nhà đầu tư để nhà đầu tư tin tưởng, yên tâm tiếp tục thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công an chủ động nắm tình hình để thực hiện các biện pháp phù hợp theo chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, chính xác, rõ ràng về vụ việc để ổn định tâm lý nhà đầu tư; kiểm soát chặt chẽ các thông tin không chính thống trên các mạng xã hội.

Thị trường tiếp tục bị bán mạnh cuối phiên, VN-Index giảm gần 22 điểm Về cuối phiên ngày 20-4, áp lực bán tiếp tục bị đẩy lên mức rất cao. Hàng loạt cổ phiếu như SHB, PVD, HBC, VCG, GVR, LPB, SAM, LCG, FCN... đều bị kéo xuống mức giá sàn. Bên cạnh đó, GÁ giảm 6,4%, BCM giảm 4,3%, VHM giảm 3%, BVH giảm 2,6%... Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 21,73 điểm (-1,55%) xuống 1.384,72 điểm. Toàn sàn có 76 mã tăng, 381 mã giảm và 43 mã đứng giá. HNX-Index giảm 12,65 điểm (-3,22%) xuống 380,04 điểm. Toàn sàn có 48 mã tăng, 195 mã giảm và 28 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 1,92 điểm (-1,77%) xuống 106,4 điểm. Thanh khoản thị trường giảm so với phiên hôm qua. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 22.534 tỉ đồng, giảm 5,9%, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE giảm 7% xuống mức 19.400 tỉ đồng. Khối ngoại mua ròng khoảng 440 tỉ đồng ở sàn HoSE.

