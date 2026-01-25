Thủ tướng Phạm Minh Chính và những thử thách khốc liệt, chưa từng có tiền lệ

Mỗi nhiệm kỳ đều được thử thách bằng những thời điểm quyết định. Với nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2025, những thử thách ấy đến dồn dập, khốc liệt và chưa từng có tiền lệ.

Trong những thời khắc ấy, dấu ấn của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính được khắc họa rõ nét qua những chỉ đạo quyết liệt, những chuyến đi thực địa không báo trước và một tinh thần điều hành xuyên suốt: Hành động vì nhân dân, không né tránh khó khăn, không lùi bước trước thách thức.

"Tinh thần làm việc xuyên suốt, không kể ngày nghỉ của Thủ tướng đã tiếp thêm động lực cho các bộ, ngành, địa phương trong xử lý công việc", đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nhìn nhận.

Thích ứng an toàn, vượt qua đại dịch

Đại dịch COVID-19 ập đến vào đúng thời điểm Chính phủ khóa XV bắt đầu nhiệm kỳ, đặt ra bài toán chưa từng có trong lịch sử điều hành đất nước. Trong bối cảnh ấy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhấn mạnh quan điểm nhất quán: Coi sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng đi kiểm tra và chủ trì nhiều cuộc họp phòng chống dịch COVID-19.

Quan điểm đó trở thành kim chỉ nam cho mọi quyết sách. Từ tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đến việc huy động tổng lực cả hệ thống chính trị, quân đội, công an, y tế, các lực lượng tình nguyện vào cuộc.

Trong những ngày cao điểm, hình ảnh Thủ tướng liên tục chủ trì các cuộc họp trực tuyến với các địa phương tâm dịch, trực tiếp đi kiểm tra bệnh viện dã chiến, khu cách ly, khu phong tỏa được báo chí phản ánh đậm nét. Không ít quyết định được đưa ra ngay tại hiện trường, dựa trên phản ánh từ thực tiễn đời sống.

Một trong những chỉ đạo được nhắc lại nhiều lần là yêu cầu “phải bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chăm sóc y tế”. Từ đó, hàng loạt chính sách hỗ trợ người lao động, người yếu thế, doanh nghiệp được ban hành kịp thời, góp phần giữ ổn định xã hội trong giai đoạn căng thẳng nhất.

Chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, cùng với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử đã giúp Việt Nam từng bước kiểm soát dịch, mở cửa nền kinh tế và phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

Không để người dân đơn độc

Thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất là những mất mát không thể đo đếm. Một trong những hình ảnh gây xúc động mạnh là chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Làng Nủ - nơi hứng chịu thảm họa lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Làng Nủ, thăm người dân và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Giữa khung cảnh hoang tàn sau thiên tai, Thủ tướng trực tiếp thăm hỏi các gia đình nạn nhân, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất. Báo chí ghi lại lời nhấn mạnh quen thuộc của người đứng đầu Chính phủ: “Không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”.

Không chỉ dừng ở hỗ trợ khẩn cấp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai các giải pháp căn cơ: Bố trí nơi ở an toàn, tái thiết hạ tầng, ổn định sinh kế lâu dài cho người dân. Đó là cách tiếp cận không chỉ nhằm khắc phục hậu quả, mà hướng tới phục hồi bền vững, giúp người dân sớm vượt qua đau thương, mất mát.

Thủ tướng đi kiểm tra và thăm hỏi người dân trong vùng bị lụt, bão.

“Chiến dịch Quang Trung” được triển khai thần tốc, chỉ chưa đầy 2 tháng đã hoàn thành “thắng lợi vang dội”. Toàn bộ các hộ dân tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại về nhà ở do bão, lũ cuối năm 2025 hiện nay đã có nơi ở an toàn, ổn định. “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là dựng lại những mái nhà, mà còn là hành động khẳng định rõ triết lý điều hành của người đứng đầu Chính phủ: Lấy người dân làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau, biến tinh thần chỉ đạo thành kết quả cụ thể.

Tinh thần hành động trên mỗi công trường

Không chỉ trong ứng phó với đại dịch, phong cách điều hành của người đứng đầu Chính phủ còn thể hiện rõ trên những công trường trọng điểm quốc gia. Từ cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, đến các dự án năng lượng, hạ tầng chiến lược. Không quản ngày đêm, ngày nghỉ, kể cả vào các dịp lễ, tết, Thủ tướng đã nhiều lần trực tiếp xuống hiện trường động viên người lao động, kiểm tra tiến độ, tháo gỡ vướng mắc ngay tại chỗ.

Những câu nói như “chỉ bàn làm, không bàn lùi”; làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; hay yêu cầu “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”… đã trở thành mệnh lệnh hành động quen thuộc, để thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia.

Không chỉ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng còn luôn nhấn mạnh kỷ cương, trách nhiệm công vụ và hiệu quả thực chất. Những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm như giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, thiếu vật liệu xây dựng… được nhận diện rõ và xử lý theo tinh thần “vướng ở đâu, gỡ ở đó”.

Chính sự sâu sát ấy đã tạo ra chuyển động rõ rệt trong bộ máy, thúc đẩy nhiều dự án từng trì trệ kéo dài được khơi thông, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển hạ tầng quốc gia.

Thủ tướng đi kiểm tra việc triển khai các công trình, dự án.

Đặc biệt, dấu ấn nhiệm kỳ Chính phủ và Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện rõ nét qua việc hoàn thành hơn 3.000 km cao tốc vào năm 2025. Đây chính là dấu ấn quan trọng, tạo thế và lực để đất nước bước vào chặng đường phát triển mới.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Tuyết Nga (đoàn Quảng Trị) đồng tình cao với đánh giá, đây là nhiệm kỳ điều hành "với tinh thần quyết tâm, đổi mới, dám nghĩ, dám làm". "Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và thiên tai liên tiếp, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu, chủ động và linh hoạt trong điều hành", đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga bày tỏ.

Phong cách điều hành từ thực tiễn

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dấu ấn của Chính phủ và Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ thể hiện qua những nghị quyết hay chỉ thị, mà còn ở phong cách điều hành nhất quán: Đi thực tế, nghe thực tế, quyết định từ thực tế.

Tinh thần “nói đi đôi với làm”, đề cao kỷ luật, kỷ cương nhưng giàu tính nhân văn đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống. Ở những thời điểm khó khăn nhất, sự hiện diện của người đứng đầu Chính phủ mang theo thông điệp rõ ràng: Chính phủ không đứng ngoài cuộc, không né tránh trách nhiệm.

"Quy mô GDP tăng từ 346 lên trên 510 tỷ USD; an sinh xã hội được ưu tiên hàng đầu; hạ tầng chiến lược bứt phá mạnh mẽ - tất cả cho thấy một Chính phủ nỗ lực, dấn thân và đầy trách nhiệm", đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) khẳng định.

Thủ tướng tại kỳ họp Quốc hội khóa XV.

Chính phong cách ấy đã góp phần củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên của cả bộ máy và người dân.

Mỗi dấu mốc khó khăn của nhiệm kỳ đều để lại những bài học sâu sắc về năng lực điều hành, bản lĩnh lãnh đạo và sự đồng lòng của toàn xã hội. Trong dòng chảy ấy, dấu ấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính được tạo nên từ những thời khắc cam go nhất, khi quyết định phải được đưa ra nhanh chóng, chính xác và vì lợi ích chung.

Một năm mới đã sang, nhiệm kỳ mới sắp bắt đầu và những kinh nghiệm được tôi luyện qua nhiệm kỳ đầy thử thách này trở thành nền tảng quan trọng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Tinh thần hành động quyết liệt, tư duy lấy con người làm trung tâm, cùng khát vọng phát triển mạnh mẽ sẽ tiếp tục là động lực để Việt Nam vững vàng tiến bước trong giai đoạn mới.