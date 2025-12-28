Thủ tướng kiểm tra công trình 'để đời' ở Cà Mau

Sáng 28/12, tại dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, đại tá Lê Xuân Long - Giám đốc Ban Quản lý Dự án 166, Bộ Quốc phòng - cho biết, đến nay hai dự án đã được bàn giao 100% mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là cát và đá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ triển khai dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và tuyến đường ra đảo Hòn Khoai.

Sau khi thị sát dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là các công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thực hiện khẩn cấp mang tính chiến lược lâu dài. Thủ tướng biểu dương sự quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong việc đẩy nhanh giải ngân, sớm triển khai lực lượng chỉ huy tiền phương tại công trình.

Thủ tướng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của tỉnh Cà Mau và người dân trong vùng dự án đã tự nguyện nhường đất, sớm bàn giao mặt bằng. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thi công và địa phương thường xuyên có mặt tại công trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người lao động, bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân.

Thủ tướng lưu ý các chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức làm 3 ca, 4 kíp; “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm xuyên ngày nghỉ”, bảo đảm tiến độ, thậm chí vượt tiến độ nhưng phải đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiên cứu bổ sung các điểm dừng trên cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai, kết hợp thiết kế cảnh quan phù hợp, tạo điều kiện cho người dân và du khách dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh. Theo Thủ tướng, đây là công trình “để đời” nên không chỉ phục vụ phát triển kinh tế xã hội mà cần được thiết kế đẹp, trở thành một sản phẩm du lịch gắn với hạ tầng giao thông.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có tổng chiều dài khoảng 81,85km. UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi với tổng mức đầu tư 2.028 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 713ha, tổng số có 1.646 hộ và 5 tổ chức bị ảnh hưởng, thuộc địa bàn 10 xã. Đến nay tỉnh đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng tuyến cao tốc cho chủ đầu tư.

Đối với đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, tổng diện tích thu hồi đất thực hiện dự án 22ha. Ngày 15/12, tỉnh đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư. Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tổng diện tích thu hồi đất thực hiện dự án 12ha. Ngày 29/10, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư.