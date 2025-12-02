Cận cảnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau sắp thông xe

Phan Duy Lai - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết, tới nay, dự án cao tốc Cần Th﻿ơ - Cà Mau đã được các tỉnh cấp trữ lượng khai thác cát, đá đầy đủ, nhưng việc chuyển về công trường còn chậm, chủ yếu về đá, do một số khó khăn về phương tiện vận chuyển.

Với Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang, luỹ kế tới nay khối lượng thi công đạt 85%, trong đó tuyến chính ưu tiên để thông xe ngày 19/12 thi công đạt 88%. Tới nay tổng giải ngân đạt hơn 7.500 tỷ đồng, đạt 94% vốn bố trí (riêng vốn năm 2025 đã giải ngân đạt 66%).

Với dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau, tới nay khối lượng thi công đạt 80% giá trị hợp đồng. Trong đó, riêng với tuyến chính được ưu tiên để thông xe vào ngày 19/12 tới đã thi công đạt khoảng 89% khối lượng. Lũy kế giải ngân đến nay đạt hơn 11.000 tỷ đồng, đạt 75%, trong đó riêng vốn năm 2025 đã giải ngân đạt khoảng 72%.

Với đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, chủ đầu tư đặt mục tiêu sẽ hoàn thành thảm bê tông nhựa, khe co giãn các cầu chậm nhất ngày 12/12, hệ thống chiếu sáng và an toàn giao thông hoàn thành ngày 17/12.

Ông Lai cho biết, tới nay, tiến độ tổng thế dự án đã cơ bản đạt mục tiêu về tuyến chính, chỉ còn khoảng 10% mặt đường còn phải đổ bây, các vị trí thảm nhựa còn khoảng 25%.

Để đạt mục tiêu đề ra, chủ đầu tư đang điều phối giữa các nhà thầu, như hỗ trợ máy móc, thiết bị, nhân sự từ bên thừa sang bên thiếu để hỗ trợ thi công đẩy nhanh tiến độ.

Nhà thầu thi công cả ngày lẫn đêm để đạt tiến độ đề ra.

Hiện, còn một số vị trí đang thi công hoàn thiện, chủ yếu các đoạn đầu mố cầu, do mới dỡ tải để thi công nền đường. Các nhà thầu đồng thời thi công hoàn thiện mặt đường, vừa thi công dải phân cách, biển báo, tôn sóng Lan can, sơn vạch đường...

Một số vị trí đầu cầu do thời gian gia tải chờ lún kéo dài, nên mới được dỡ tải để thi công hoàn thiện. Cùng với hoàn thiện thi công hạng mục chính, trên đoạn Hậu Giang - Cà Mau, các nhà thầu cũng triển khai thi công hệ thống an toàn giao thông, trong đó dải phân cách đã lắp đặt đạt gần 20%, hàng rào đã lắp đặt đạt gần 24%, tôn hộ lan đã lắp đạt gần 23%.

Một số cầu trên tuyến hoàn thiện khe co giãn. Với đoạn Hậu Giang - Cà Mau, chủ đầu tư đặt mục tiêu, với các cầu sẽ hoàn thành trước ngày 5/12, phần mặt đường tuyến chính xong trước ngày 15/12, và hoàn thành hệ thống an toàn giao thông, vạch sơn chậm nhất ngày 18/12.

Hiện trên công trường, dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang các nhà thầu duy trì khoảng 400 đầu máy thiết bị, hơn 1.000 công nhân thi công liên tục cả ngày lẫn đêm. Nhà thầu Trường Sơn thi công hơn 20km, tới nay đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nút giao ra - vào cao tốc.

Dự kiến, tới ngày 31/11 sẽ tập hợp đầy đủ vật tư hàng rào, và thiết bị an toàn giao thông về công trường để lắp đặt hoàn thiện dự án.

Trong các nút giao, chủ đầu tư và nhà thầu ưu tiên hoàn thiện trước một số nút giao quan trọng, một số nút giao sẽ tiếp tục hoàn thiện sau khi thông xe với mục tiêu xong toàn bộ vào nửa đầu năm 2026. Ảnh: Hoàn thiện nút giao IC5.