Thủ tướng: "Không được ban hành cái gì trái với trung ương"

Thứ Năm, ngày 14/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 13-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến trước thềm kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng phản ánh việc đi lại của người dân giữa các địa phương sau giãn cách theo Chỉ thị 16 còn gặp nhiều khó khăn, mỗi tỉnh, thành quy định một kiểu khác nhau. Cử tri đề nghị nên mở rộng cho đối tượng đã tiêm vaccine và có xét nghiệm âm tính được đi lại thuận tiện hơn…

Thủ tướng trao đổi với cử tri Cần Thơ tại buổi tiếp xúc trực tuyến. Ảnh: VGP

Thay mặt các ĐBQH, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận các ý kiến phản ánh của cử tri và trả lời về một số vấn đề cử tri quan tâm.

Theo Thủ tướng, do tình hình dịch bệnh nên đoàn ĐBQH với sự giúp đỡ của nhiều cơ quan đã tổ chức tiếp xúc trực tuyến với cử tri TP Cần Thơ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri gửi đến các cơ quan trung ương.

Thủ tướng cho biết sau kỳ họp thứ Hai sẽ vào tiếp xúc trực tiếp với cử tri của TP. Thủ tướng mong cử tri TP chia sẻ với cá nhân ông và các ĐBQH về việc này.

Ông Chính cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 về Quy định Tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

“Hướng dẫn tạm thời theo một nguyên tắc chung để tất cả phải thực hiện trên phạm vi toàn quốc, không ai được cát cứ, không ai được ban hành chính sách con” - Thủ tướng nói và cho hay Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể về các biện pháp y tế, giao thông sẽ có hướng dẫn cụ thể do Bộ GTVT thực hiện, sản xuất, kinh doanh thì do Bộ Công Thương, còn GD&ĐT thì do Bộ GD&ĐT cùng với Bộ Y tế hướng dẫn.

Cũng theo Thủ tướng, tinh thần tổ chức thực hiện là vừa thực hiện vừa bổ sung, rút kinh nghiệm để hoàn thiện dần. “Rất mong các cấp, cùng với giám sát của nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội, thấy cái gì được thì giữ, cái gì chưa được thì phải điều chỉnh. Nhưng tinh thần chung xuyên suốt là phải thống nhất, trung ương lãnh đạo, Đảng lãnh đạo và Nhà nước quản lý bằng hệ thống từ trung ương cho đến địa phương, không được cát cứ, không được ban hành cái gì trái với trung ương. Trong tổ chức thực hiện cụ thể thì phải linh hoạt, sáng tạo” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với vaccine, ý thức của người dân rất quan trọng Tại buổi tiếp xúc này, một số cử tri bày tỏ ý kiến về vấn đề tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 của TP Cần Thơ còn thấp và đề nghị trung ương phân bổ thêm vaccine để TP tiêm đầy đủ cho người dân, tạo thuận lợi cho người lao động được đi làm trở lại. Về vấn đề này, Thủ tướng cho biết tổng số lượng vaccine trên cả nước tính đến ngày 12-10 là hơn 83 triệu liều, trong đó cả nước đã tiêm được hơn 55 triệu liều, gần 30 triệu liều còn lại đã phân bổ rồi. TP Cần Thơ đã được phân bổ hơn 925.000 liều, gần bằng với dân số trên 18 tuổi của TP theo thống kê của Bộ Y tế. Theo Thủ tướng, để mở cửa lại an toàn, ngoài vaccine thì ý thức của người dân là rất quan trọng…

