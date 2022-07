Thu phí không dừng, cao tốc TPHCM – Long Thành vẫn ùn tắc cục bộ ngày cuối tuần

Phà Cát Lái ùn ứ vì tài xế “né” kẹt xe trên cao tốc Những ngày qua, trên các hội nhóm, nhiều tài xế đã cập nhật về tình hình ùn ứ trên cao tốc TPHCM-LT-DG. Theo đó, các tài xế quyết định di chuyển theo hướng phà Cát Lái (TPHCM) đi huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để né kẹt xe trên cao tốc. Do lượng phương tiện đổ dồn về phà vào ngày cuối tuần khiến khu vực này trở nên ùn ứ. Ông Nguyễn Thanh Tuấn – đại diện Xí nghiệp quản lý phà Cát Lái cho biết, trong những ngày gần đây, khi tuyến cao tốc TPHCM-LT-DG triển khai thu phí tự động ETC thì lượng xe đổ về phà Cát Lái rất đông, tăng gần gấp đôi so với tuần trước. “Chúng tôi đã bố trí tối đa lực lượng để hoạt động hết công suất nhằm phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân”- ông Tuấn thông tin.