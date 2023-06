Thủ đoạn thông thầu để hưởng lợi trên 100 tỉ đồng của cựu giám đốc BV Thủ Đức

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại BV TP Thủ Đức (TP.HCM) đề nghị truy tố tám bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sáu bị can thuộc BV TP Thủ Đức gồm Nguyễn Minh Quân (cựu giám đốc); Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh (cựu Phó giám đốc); Ngô Trương Ngọc Bích (Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế); Đặng Thị Hiên (kế toán trưởng), Nguyễn Huy Việt (nhân viên Phòng vật tư trang thiết bị y tế).

Hai bị can còn lại gồm Nguyễn Văn Lợi (giám đốc Công ty TNHH TM DV SX Nguyễn Tâm) và Trần Hậu Nghĩa (giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Đăng).

Các bị can Nguyễn Minh Quân (trái) và Nguyễn Văn Lợi

Từ năm 2016-2020, BV TP Thủ Đức tổ chức 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, trong đó có hai gói thầu chưa thực hiện và 28 gói thầu đã hoàn thiện với tổng giá trị hơn 346 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc BV TP Thủ Đức đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập ba pháp nhân gồm Công ty Nguyễn Tâm, Công ty Trung Dung, Công ty Thanh Vương SG và quản lý Công ty Ngọc Đạo.

Ông Quân chỉ đạo lợi sử dụng ba pháp nhân trên để nộp hồ sơ dự thầu, muốn công ty nào trúng thầu thì sẽ chỉnh sửa thông tin, báo giá thấp hơn các công ty còn lại.

Theo quy định, BV TP Thủ Đức lập tổ chuyên gia xét thầu và thẩm định thầu. Song thực chất các tổ này không hoạt động, chỉ ký hoàn thiện, hợp thức hồ sơ.

Bị can Quân trực tiếp chỉ đạo và giao cho tổ mua sắm gồm Bích, Hiên và Việt phối hợp với Lợi để soạn thảo hồ sơ, sau đó các cán bộ thuộc các tổ đấu thầu ký hợp thức.

Các bị can hợp thức hồ sơ, ấn định cho nhóm công ty của Lợi trúng 27 gói thầu với giá trị hơn 345 tỉ đồng. Trong đó, có ba gói thầu, chỉ có ba công ty do Lợi quản lý mua hồ sơ, dự thầu. Vì vậy, các bị can không cần thông đồng, móc ngoặc hay can thiệp vào việc chấm thầu/thẩm định thầu.

Theo kết luận định giá, tổng thiệt hại của 27 gói thầu là hơn 81,2 tỉ đồng.

Kết luận cũng xác định Nguyễn Minh Quân là chủ tài khoản BV TP Thủ Đức, biết giá mua, giá trúng thầu nên ước tính được khoản lợi nhuận trúng thầu. Vì vậy, ngay khi ký ủy nhiệm chi chuyển tiền cho công ty trúng thầu, ông Quân chỉ đạo Lợi chuyển toàn bộ lợi nhuận vào tài khoản của vợ chồng Quân.

Tổng cộng từ ngày 11-3-2017 đến ngày 11-9-2020, Quân đã hưởng lợi 103,6 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Minh Quân khai nhận Công ty Ngọc Đạo ban đầu do vợ chồng Quân thành lập. Từ năm 2006, khi được bổ nhiệm Phó giám đốc BV Thủ Đức, Quân rút tên khỏi công ty, để vợ đứng tên giám đốc và Nguyễn Văn Lợi làm phó giám đốc. Các công ty Nguyễn Tâm, Trung Dung, Hải Đăng, Thanh Vương SG, Y Đức đều là công ty do Lợi thành lập, điều hành theo chỉ đạo của Quân.

Kết luận điều tra thể hiện bản chất Quân là chủ thật sự và là người điều hành hành hoạt động của nhóm công ty Nguyễn Tâm, Ngọc Đạo, Trung Dung và ThanH Vương SG. Còn Lợi và những người đứng tên giám đốc thực chất chỉ là người làm thuê được “dựng lên” để phục vụ việc kinh doanh thuốc, vật tư, trang thiết bị.

