Mở rộng điều tra vụ Bệnh viện Thủ Đức mua kit xét nghiệm của Việt Á

Công an TPHCM đang trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án Bệnh viện Thủ Đức mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Chiều 7/3, tại buổi họp báo của Văn phòng UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2022 và công tác phòng chống dịch, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết đến nay Công an TPHCM đã phát hiện, điều tra rất nhiều vụ lợi dụng công tác phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện hành vi phạm tội, trong đó chủ yếu là hành vi trục lợi từ các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, thông qua tiêm vắc xin, mua sắm vật tư y tế, thuốc, vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lội,…

Hầu hết các vụ án nói trên đã ở giai đoạn kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát và tòa án để thực hiện quy trình tố tụng. Một số vụ đang trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án, trong đó nổi cộm là vụ Bệnh viện Thủ Đức mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC03) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á, Bệnh viện Thủ Đức và Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Nam Phong (viết tắt là Công ty Nam Phong).

Liên quan đến vụ án này, Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Vũ Phong, Giám đốc Công ty Nam Phong về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”. Bà Trương Thị Bảo Trân, nhân viên Bệnh viện Thủ Đức bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”. Bà Trân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng và đã nộp toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ để khắc phục hậu quả.

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Bệnh viện Thủ Đức có mua kit test PCR do Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Nam Phong. Từ tháng 2/2021 đến tháng 9/2021, Bệnh viện Thủ Đức đã mua kit test với tổng số tiền 33.805.342.500 đồng (đơn giá từ 470.000 đến 509.250 đồng/kit.

Việc Bệnh viện Thủ Đức mua kit test thông qua Công ty Nam Phong là theo chỉ định của Công ty Việt Á, mục đích thực tế là để nâng giá trước khi bán vào Bệnh viện Thủ Đức. Công ty Nam Phong được chiết khấu từ 30-40% (tương đương 10.855.963.500 đồng). Bệnh viện Thủ Đức hợp thức hóa thủ tục chỉ định thầu cho Công ty Nam Phong, đồng thời nâng đơn giá bán kit test do Công ty Việt Á sản xuất cho Bệnh viện để hưởng hoa hồng 30-40% trên giá trị hợp đồng (tương đương số tiền 10.855.963.500 đồng).

