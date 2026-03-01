Thông tin vụ ô tô biển số xanh liên quan vụ tai nạn giao thông ở Đồng Tháp

Theo văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp, vào lúc 16h ngày 27/2, ông L.B.L (cán bộ Phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 63A-005.12 lưu thông trên tuyến huyện lộ 92A, hướng từ đường Nguyễn Minh Đường vào Đảng ủy phường Đạo Thạnh.

Ô tô của Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp có liên quan vụ va quẹt giao thông nhưng lỗi thuộc về phía người điều khiển mô tô lưu thông ngược chiều.

Khi phương tiện này đến ấp 3A (xã Đạo Thạnh cũ), do trời mưa, mặt đường trơn trượt và đoạn đường cong nên tầm nhìn bị hạn chế. Lúc này có một mô tô chở 2 người đi theo chiều ngược lại với tốc độ cao, không làm chủ tốc độ và bị che khuất bởi ô tô đi cùng chiều phía trước.

Khi phát hiện ô tô do ông L.B.L điều khiển, mô tô đã phanh gấp, dẫn đến trượt ngã và va chạm vào ô tô này, gây hư hỏng phương tiện 2 bên. Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn này được xác định là lỗi hoàn toàn do phía người điều khiển mô tô.