Thông tin về tài xế xe tải lao vào nhiều xe máy chờ đèn xanh

Ngày 31-5, Phòng CSGT, công an tỉnh Bình Dương tiếp tục phối hợp với Công an TP Thuận An làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Danh tính tài xế xe tải được xác định là Hà Đình Bé (43 tuổi, ở TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 18 giờ 40 ngày 30-5, xe tải BKS 61C-268.90 chạy từ đường Thuận An Hoà ra đường Mỹ Phước - Tân Vạn va chạm với nhiều xe máy đang dừng chờ đèn xanh.

Hậu quả làm anh Trần Chí Cường (20 tuổi, quê Nam Định) tử vong tại chỗ; anh Mai Văn Hán (36 tuổi, quê Bình Dương) và anh Phạm Ngọc Thủy (43 tuổi, quê Quảng Bình) bị thương được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, một số người bị nhẹ nên tự lấy xe rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn còn làm 3 xe máy hư hỏng nặng, trong đó có 2 chiếc bị cuốn vào gầm xe tải đã vỡ nát.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an đã đưa tài xế Bé đi xét nghiệm nhanh tại bệnh viện thì người này âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn. Làm việc với công an, tài xế đã cung cấp các loại giấy tờ liên quan, đồng thời bước đầu khai do xe bị mất thắng.

