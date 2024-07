Thông tin mới vụ xe khách lao xuống vực khiến nhiều người bị thương

Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Tối 1/7, ông Hồ Văn Mười Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Nông và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 28 (đoạn qua xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Tại đây, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã trao tặng quà, thăm hỏi, động viên tinh thần và mong nạn nhân vững tâm và yên tâm điều trị để sớm ổn định sức khỏe.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cũng tại bệnh viện, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần nạn nhân N.T.B. (79 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) đang được cấp cứu, điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nạn nhân B. có tiền sử bệnh lý nền, bị gãy xương nhưng đã qua cơn nguy kịch. Ông Mười mong nạn nhân B. yên tâm điều trị để sớm ổn định sức khỏe.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để khám và điều trị chu đáo cho nạn nhân bị thương đang nằm viện để họ sớm bình phục.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Theo tra cứu thông tin phương tiện, xe khách BKS: 61B-029.73 nhãn hiệu Hyundai, sản xuất năm 2007, hết niên hạn năm 2027.

Chủ sở hữu là N.M.H. (địa chỉ tại tỉnh Bình Dương), xe đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình, số người cho phép chở tối đa 46 người.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 21/3/2024 tại Trung tâm Đăng kiểm 6103D (tỉnh Bình Dương), có hạn đăng kiểm đến hết ngày 20/6/2024.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đã xác định được nguyên nhân ban đầu

Trước đó, vào khoảng 13h30’ ngày 1/7, tại đường Km183+800, quốc lộ 28 (thuộc Bon Phi Mur, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông xe ô tô chở 45 hành khách lao xuống vực, làm 2 người bị gãy tay.

Cơ quan chức năng dùng các phương tiện để đưa xe ô tô khách lên.

Vào thời điểm trên, ô tô khách mang BKS: 61B-029.73 (trên xe có 45 hành khách) do N.M.H. (SN 1974, trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) điều khiển lưu thông theo hướng xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong đi thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).

Khi đi đến Km183+800, quốc lộ 28, xe ô tô khách nói trên đã tự lật xuống phía bên ta-luy âm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế N.M.H. điều khiển xe ô tô khách không quen đường, thiếu chú ý quan sát, tự gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe N.M.H. không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính với chất ma túy....

Lực lượng công an triển khai công tác cứu nạn đưa người bị thương từ dưới vực lên đường để đi cấp cứu, đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường quản lý tài sản cho hành khách trong xe...

Lực lượng công an hỗ trợ đưa nạn nhân lên khỏi vực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng CSGT, lãnh đạo Công an huyện Đắk Glong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo thực hiện tốt công tác cứu nạn cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Đồng thời, thăm hỏi, động viên những người bị nạn và chỉ đạo các lực lượng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như điều tiết giao thông tại khu vực trên.

Các nạn nhân kể lại giây phút thoát nạn

Nằm điều tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, bà Lê Thị Liễu (66 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút chiếc xe ô tô khách lao xuống vực. Bà Liễu cho hay, sự việc xảy ra quá nhanh, ai cũng sợ hãi. Chỉ có may mắn mọi người mới sống sót được.

“Thời điểm đó, tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng nghe tiếng nổ rồi chiếc xe chao đảo khiến mọi người hỗn loạn. Chỉ ngay sau đó, chiếc xe tông vào hộ lan rồi ngã rầm xuống phía dưới vực. Lúc đó, kính bên phụ vỡ nát, mảnh vỡ văng tung tóe khiến nhiều người bị thương. Khi xe ngã xuống, phần đầu cô văng ra khỏi ghế còn phần chân bị mọi người đè chặt phía trong không nhúc nhích được. Lúc đó, tôi vô cùng hoảng loạn, cố gắng la hét để mọi người thôi đè chân rồi men theo lỗ kính vỡ ra ngoài” - bà Liễu kể lại.

Chiếc xe khách tại hiện trường vụ tai nạn.

Cũng có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, bà Lê Thị Bạch Tuyết (65 tuổi, trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, đoàn có 45 người, cùng với 2 tài xế, phụ xe xuất phát từ tỉnh Bình Dương ngày 27/6, đi du lịch qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai. Đến 10h sáng 1/7, đoàn ghé vào khu du lịch Tà Đùng (tỉnh Đắk Nông) để thăm quan. Đến khoảng 11h30’ cùng ngày, cả đoàn ăn trưa và rời Tà Đùng trở về lại Bình Dương.

Thời điểm này, bà Tuyết ngồi ở hàng ghé thứ 5. Khi xe chuẩn bị vào khúc cua cùi chỏ (thuộc xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) thì mọi người nghe tiếng lốp xe phía trước bị nổ, xe không thắng được nữa. Lúc này, tài xế trấn an mọi người bình tĩnh để kèm cho xe xuống, hy vọng qua được dốc. Thế nhưng, khi tài xế vừa dứt lời thì chiếc xe đã lao thẳng xuống vực.

Cũng theo bà Tuyết, chỉ ngay sau đó, xe trượt dài rồi nghiêng, cửa xe bị đè cứng không có lối thoát nên mọi người rất hoảng loạn. Trước tình hình này, tài xế đập bể toàn bộ kính phía trước ca-bin, để mọi người thoát ra. Rất may, chiếc xe chỉ trượt xuống gặp tảng đá dừng lại.

