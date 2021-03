Thông tin mới vụ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại ở Hà Nội

Thứ Tư, ngày 03/03/2021 12:31 PM (GMT+7)

Quận Hà Đông (Hà Nội) đã thông tin về bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành, người tình của mẹ xâm hại.

Liên quan đến sự việc bé gái N.H.B. 12 tuổi bị mẹ bạo hành, người tình của mẹ xâm hại ở quận Hà Đông (Hà Nội), ngày 3/3, bà Đỗ Thị Minh Loan, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Hà Đông cho biết, cháu B. đã đi học trở lại từ hôm qua (ngày 2/3).

Cháu B. đã trở lại trường học tập

Theo bà Loan, hiện tại cháu B. không muốn vào trung tâm bảo trợ xã hội mà có nguyện vọng ở nhà bác cháu bé. Hơn nữa, trường hợp của cháu bé trong tình trạng khẩn cấp đưa cháu vào trung tâm bảo trợ thì cũng lưu trú được 3 tháng còn lâu dài hơn nữa phải do TP giải quyết.

Bà Loan cho hay, sau khi sự việc xảy ra, cháu B. bị sốc tâm lý vẫn tỏ ra ngại ngùng, sợ do nhiều người biết chuyện. Hiện chính quyền phải đưa cháu đi điều trị tâm lý, động viên và làm công tác tư tưởng cho cháu B. để cháu có thể đến trường học tập.

“Cháu bé hiện tại đi học được nhà trường hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập cũng đồ dùng học tập. Chúng tôi cũng làm việc với nhà trường và các giáo viên bộ môn phải hết sức lưu ý trường hợp của cháu. Bản thân cháu đã có sự tổn thương nhất định, nên đôi khi chỉ cần một lời nói vô tình của bạn bè, cũng khiến cháu tổn thương thêm, ảnh hưởng đến việc học tập và tương lai của cháu”, bà Loan nói.

Cháu B. bị thâm tím khắp người

Trước đó, ngày 21/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội hành hạ con. Huyền được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Nạn nhân trong sự việc này là cháu N.H.B. (12 tuổi, con gái của Huyền).

Tại cơ quan công an, Tùng khai có quan hệ tình cảm với Huyền và thường xuyên đến ăn, ở tại nhà người tình ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Sống cùng Huyền có bé gái N.H.B.

Theo lời khai, từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, Tùng nhiều lần dùng vũ lực ép B. quan hệ tình dục. Đối tượng chọn lúc mẹ nạn nhân không có nhà để hành động. Điều tra cho thấy, Tùng đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 12 tuổi.

Trong khi đó, mẹ nạn nhân là Huyền cũng khai thường xuyên sử dụng dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay và lưng con gái khi B. không nghe lời.

Toàn bộ sự việc trên chỉ dừng lại khi đến ngày 20/1, ông Tuấn (bác cháu B.) phát hiện và đưa bé gái đến nhà người thân lánh tạm. Ngày 25/1, bố đẻ B. (đã ly hôn với Huyền từ năm 2009) gửi đơn trình báo vụ việc đến công an phường Hà Cầu.

Nguồn: http://danviet.vn/thong-tin-moi-vu-be-gai-12-tuoi-bi-bao-hanh-xam-hai-o-ha-noi-5020213312324426....Nguồn: http://danviet.vn/thong-tin-moi-vu-be-gai-12-tuoi-bi-bao-hanh-xam-hai-o-ha-noi-5020213312324426.htm