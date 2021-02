Vì sao mẹ bé gái 12 tuổi phát hiện con bị người tình xâm hại nhưng không tố cáo?

Mẹ bé gái 12 tuổi lý giải tại sao là người đầu tiên phát hiện con gái bị người tình xâm hại nhưng lại không làm đơn tố cáo.

Không tin con gái bị người tình xâm hại

Chiều 21/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và Hoàng Thị Thu Huyền (SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội hành hạ con. Huyền được tại ngoại, cấm khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Nạn nhân trong sự việc này là cháu N.H.B. (12 tuổi), cháu B. là con gái của Huyền.

Tùng tại cơ quan điều tra.

Chia sẻ với PV, Huyền cho biết, đến khi đọc báo người mẹ này mới biết Tùng bị bắt và đã thừa nhận xâm hại con gái mình nhiều lần. Huyền mong muốn cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm minh đối với Tùng.

Huyền nói rằng, cháu B. sẽ bị ảnh hưởng rất lớn về việc bị xâm hại, đặc biệt khi lớn lên. Cô ta mong muốn mọi việc nhanh chóng qua đi và tâm lý, sức khoẻ của con gái dần ổn định, tập trung vào học tập.

Hoàng Thu Huyền chia sẻ sự việc với PV.

“Tôi không tin đó là sự thật, tôi không mong muốn chuyện đấy xảy ra với con mình, tôi chỉ nghĩ con đang nói dối tôi thôi, sự việc này xảy ra ảnh hưởng đến cuộc sống, tương lai của con sau này”, Huyền bật khóc nói.

Huyền kể, cách đây khoảng 3 năm cô ta quen Tùng và thường nhờ hắn đến nhà để cho các con con ăn cơm mỗi khi đi làm không về đúng bữa. Do đó, Tùng thường xuyên đến căn phòng trọ mà Huyền và 4 người con sống để chơi và ăn cơm tại đây.

Đến tháng 1/2021, thấy cháu B. có nhiều biểu hiện lạ cả về tính cách, ăn mặc. Lúc này, cháu B. thích xem phim tình cảm, yêu đương lại hay làm dáng, chải chuốt nên Huyền đã sinh nghi.

“Bình thường con tính cách rất đàn ông, tôi mua váy con đều không mặc hay thích mặc quần ngắn, áo ba lỗ nhưng đợt này thấy con hay mặc váy nên tôi để ý”, Huyền kể.

Huyền cho biết, ngày 18/1 thấy con gái chân đi tập tễnh, một bên chân sưng to chân còn lại thì chỉ có 1 vết đỏ bình thường. Lúc này, Huyền có hỏi con vì sao lại có vết thương như vậy thì B. trả lời do mẹ đánh. Tuy nhiên, do thấy vô lý nên Huyền gặng hỏi con nói ra sự thật.

Cháu B. thâm tím khắp người.

Vì sao biết con gái bị xâm hại mẹ không tố cáo?

Sau nhiều lần khuyên bảo, tâm sự, cháu B. mới nói rằng bị Tùng đánh và xâm hại tình dục. Khi nghe con nói vậy Huyền lặng người không tin là sự thật, người mẹ này không nghĩ Tùng lại làm chuyện đồi bại đấy với cháu B.

"Sáng con nói một kiểu, chiều nói một kiểu nên ban đầu tôi cũng không biết đường nào mà lần. Tôi nghĩ việc xâm hại tình dục một đứa trẻ 12 tuổi là rất nghiệm trọng, trong khi tôi và con chưa đủ chứng cứ nên tôi chưa làm đơn”, Huyền nói.

Do cháu B. nói không đồng nhất nên Huyền bắt con gái ngồi viết ra giấy toàn bộ sự việc. Mấy ngày sau, khi anh trai đến đón cháu B. để đi mua quần áo, Huyền đã nói việc này với người anh. Sau đó, gia đình anh trai đã làm đơn trình báo công an.

Huyền nói, cô ta cũng đã tìm hiểu và nghĩ đến việc đưa con gái đi giám định trinh tiết và việc làm này phải có đơn từ người mẹ. Tuy nhiên, lúc đó cô vẫn đang loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu thì mọi việc đã bung bét ra.

Huyền nói rằng, trong thời gian gần 1 năm qua con gái và Tùng bình thường, không có biểu hiện gì khác biệt. Vì thế cô ta không biết được việc con bị ép quan hệ mặc dù sự việc đã xảy ra gần 1 năm.

"Có những lúc tôi phải nhịn đói 2 đến 3 ngày nhưng các con của tôi chưa phải nhịn ăn 1 bữa nào, điều này là có thật. Tôi là mẹ nếu tôi muốn làm hại con mình thì tôi đã không để lại nuôi như này”, gạt nước mắt Huyền chia sẻ.

Sau khi biết chuyện con gái bị xâm hại, Huyền cũng chưa gặp hay hỏi Tùng về sự việc của con.

B. xác nhận hình ảnh bị thâm tím với PV.

Một người hàng xóm gần phòng trọ của mẹ con Huyền cho biết, họ nhiều lần thấy Huyền đánh con. Việc Huyền đánh con khiến nhiều người ở đây cảm thấy bức xúc. Tuy nhiên, họ chỉ dám bảo người phụ nữ này đừng con chứ không thể làm gì. Nhiều người tại xóm trọ không muốn nhắc tới Huyền vì sợ cô ta về sau có thể sẽ chửi bới.

Còn chị Hoa (tên nhân vật đã được thay đổi), một người bạn của Tùng cho biết, khi báo chi đăng tin chị không tin vào sự thật, chị không nghĩ Tùng lại xâm hại một cháu bé mới 12 tuổi.

“Tôi còn nhắn tin cho Tùng hỏi tại sao lại làm như vậy. Tùng trả lời tôi là 'mày nhìn mặt tao như này mà mày nghĩ tao làm như thế cơ à'. Ai ngờ được, hôm nay Tùng bị công an khởi tố, bắt giam”, chị Hoa kể.

Theo chị Hoa, Tùng là con một trong gia đình, bố Tùng đang bị bệnh, mẹ Tùng rất hiền lành. Tùng là người có hình thức lại chưa vợ con, không hiểu sao lại xâm hại một đứa trẻ như vậy.

