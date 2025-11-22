Thông tin mới về mưa lũ miền Trung

Đêm qua và sáng sớm nay (22/11), Bình Định cũ, phía đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa vẫn có mưa rải rác nhưng lượng mưa không lớn.

Ngày và đêm 22/11, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và phía Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 23/11, mưa còn tiếp tục ở Huế và phía đông Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ với lượng mưa phổ biến từ 30- 70mm, có nơi trên 120mm.

Ngày 24/11, Huế, phía đông Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm 24/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Hiện nay lũ trên các sông đều đang xuống. Dự báo ngày hôm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên báo động (BĐ) 3. Đêm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống nhưng vẫn trên BĐ3.

Mưa chỉ còn kéo dài ở Khánh Hoà đến Đắk Lắk trong ngày và đêm nay (22/11). Ảnh: lực lượng chức năng di tản người dân tại vùng lũ Đắk Lắk.

Ngày và đêm nay, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hoà) tiếp tục xuống và ở mức BĐ2-BĐ3, lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở trên mức BĐ3.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 (rủi ro thiên tai lớn) ở lưu vực sông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà. Dự báo tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục trong một vài ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đặc biệt lưu ý đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà do tình trạng đất đá bão hoà sau mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo trước, thường để lại hậu quả rất nặng nề.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân ở khu vực có nguy cơ cao nên chủ động sơ tán tạm thời, nhất là khi đã quan sát thấy các dấu hiệu bất thường như nứt đất, rung nền, tiếng đá rơi, nước suối đục chảy mạnh. Tuyệt đối không tự ý qua suối, qua các điểm ngập hoặc đi vào vùng núi, vùng có nguy cơ cao/rất cao khi có cảnh báo nguy hiểm.

Người dân không di chuyển hoặc dừng đỗ tại chân núi, taluy âm - dương, đường đèo dốc, đặc biệt là những vị trí từng có sạt lở hoặc có dấu hiệu mất an toàn.

Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong các bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tại các tỉnh miền Bắc, thời tiết cũng ấm lên. Hôm nay khu vực này trời nắng, đêm không mưa, trời chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc.

Mưa lũ làm 68 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 8.980 tỷ đồng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 6h sáng nay, mưa lũ đã làm 68 người chết, mất tích, trong đó có 55 người chết và 13 người mất tích.

Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 27 người chết và 8 người mất tích. Khánh Hoà 14 người chết và 2 người mất tích, chủ yếu là nạn nhân của hai vụ sạt lở đất kinh hoàng. Gia Lai và Lâm Đồng, mỗi tỉnh có 5 người thiệt mạng. Đà Nẵng có 2 người thiệt mạng và hai người đang mất tích. Quảng Trị có một người mất tích.

Mưa lũ cũng khiến 946 nhà bị hư hỏng, nặng nhất là Lâm Đồng với 774 nhà, Quảng Trị 3 nhà, Đà Nẵng 46 nhà, Quảng Ngãi 80 nhà, Gia Lai 29 nhà, Đắk Lắk 9 nhà và Khánh Hòa 5 nhà. Tính đến sáng nay còn 28.460 nhà ngập, trong đó Gia Lai là 6.500 nhà, Đắk Lắk 11.586 nhà, Khánh Hòa 10.374 nhà.

Con số thiệt hại về nông nghiệp cũng tăng mạnh. Tính đến 6h sáng nay, 79.908 ha lúa, hoa màu và 100.014 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại, hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Về giao thông, hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở. Ngày 21/11, ngành đường sắt dừng 8 chuyến tàu khách, ngày 22/11, tiếp tục dừng 06 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.

Hơn 377.002 hộ dân vẫn đang mất điện, chủ yếu ở Đắk Lắk 217.242 hộ, Khánh Hoà là 114.163 hộ, Gia Lai là 45.593 hộ. Ước tính sơ bộ thiệt hại do mưa lũ lên tới 8.980 tỷ đồng.