Thông tin cải chính, xin lỗi

Ngày 15/7/2026, Báo VietNamNet đăng tải bài viết "Giám đốc Sở Xây dựng: Nước dâng 30cm, kéo dài quá 30 phút mới gọi là ngập úng”. Bài viết có dẫn chi tiết phát biểu của đại biểu HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Thủy chưa chính xác và chúng tôi đã chỉnh sửa chi tiết trên.

Báo VietNamNet chân thành cáo lỗi HĐND TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và bạn đọc.

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