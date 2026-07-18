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Lũ dữ 'xé toạc' nền đường trên Quốc lộ 12 qua Lai Châu, bao giờ thông xe trở lại?

Sự kiện: Thời sự

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo theo lũ ống và sạt lở đất nghiêm trọng, giao thông trên tuyến Quốc lộ 12 và Quốc lộ 32 qua địa bàn tỉnh Lai Châu hiện đang bị tê liệt. Các lực lượng chức năng đã tiến hành phân luồng từ xa để điều tiết các phương tiện di chuyển qua tuyến đường khác an toàn hơn.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

Hình ảnh sạt lở, tắc nghẽn sông suối tại Mù Cang Chải, Lào Cai
Hình ảnh sạt lở, tắc nghẽn sông suối tại Mù Cang Chải, Lào Cai

Các địa phương khu vực quanh xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân trong khu vực nguy...

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Theo SKĐS ([Tên nguồn])

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-18/07/2026 15:19 PM (GMT+7)
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