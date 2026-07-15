Đại biểu mang vỏ thuốc bảo vệ thực vật vào hội trường chất vấn chủ tịch phường

Sáng 15/7, trong khuôn khổ kỳ họp thứ năm (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tái chất vấn về an toàn thực phẩm, đại biểu Nguyễn Văn Thường (tổ đại biểu số 12) cho biết, thực tế hiện nay, tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, không đảm bảo thời gian cách ly, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm xảy ra trong các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Điều này cho thấy công tác quản lý, giám sát tại cơ sở vẫn còn nhiều lỗ hổng.

Đại biểu Nguyễn Văn Thường (tổ đại biểu số 12) chất vấn về vấn đề an toàn thực phẩm.

Tiếp đó, đại biểu nhắc lại nội dung chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2025 về tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đúng quy định trên địa bàn phường Phúc Lợi. Theo đại biểu, mặc dù vấn đề đã được chỉ rõ và yêu cầu khắc phục, song sau hơn một năm, vi phạm vẫn tiếp diễn.

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Văn Thường cầm theo vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại hội trường và nêu câu hỏi: "Trên tay tôi là vỏ bao các loại thuốc bảo vệ thực vật mà người dân sau khi sử dụng đã để lại tại hiện trường. Đây là hình ảnh khiến tôi rất trăn trở".

Vị đại biểu này đề nghị Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi cho biết, sau phiên chất vấn năm 2025, phường đã ban hành bao nhiêu văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện ra sao, tổ chức kiểm tra bao nhiêu cơ sở sản xuất và đã phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi trả lời chất vấn.

Trả lời chất vấn, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng - Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi cho biết, địa phương tiếp thu ý kiến của đại biểu và nhận thấy trách nhiệm của phường trong công tác quản lý địa bàn.

Theo bà Hằng, hiện trên địa bàn phường chỉ còn một phần nhỏ diện tích đất nông nghiệp với khoảng 30 hộ nông nghiệp trồng rau trên đất nông nghiệp của gia đình, mang tính chất "tự sản, tự tiêu". Phường không có vùng sản xuất rau tập trung quy mô lớn. Từ năm 2025 đến hết 6 tháng đầu năm 2026, phường đã ban hành 10 thông báo, thực hiện 12 bài tuyên truyền, 9 văn bản hướng dẫn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Đối với khoảng 30 hộ dân đang sản xuất nông nghiệp, phường đã tổ chức gặp gỡ, hướng dẫn trực tiếp về quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; phổ biến danh mục các loại thuốc được phép sử dụng và yêu cầu người dân không sử dụng các loại thuốc ngoài danh mục.

Tuy nhiên, trước những phản ánh và hình ảnh được đại biểu nêu tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi khẳng định, địa phương nghiêm túc tiếp thu và xác định đây là vấn đề cần tập trung xử lý trong thời gian tới. Phường sẽ tăng cường kiểm tra, quản lý, đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế tình trạng tái diễn.