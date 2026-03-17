Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Đức Giang Đào Hữu Huyền

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan, về các tội gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố 14 bị can. Trong đó, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, bị khởi tố về 3 tội: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; gây ô nhiễm môi trường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các sai phạm có tổ chức diễn ra trong thời gian dài. Nhóm bị can bị cáo buộc đổ trái phép hàng triệu tấn chất thải trên diện tích hàng chục ha tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai), gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đời sống người dân.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cho biết các bị can khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; đồng thời bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại thuế hàng chục tỷ đồng.

Cùng vụ án, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai, bị khởi tố về hai tội: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường.

Ba bị can khác bị khởi tố về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, gồm Trịnh Quốc Khánh, An Văn Bắng và Nguyễn Thị Hương.

Chín người còn lại bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, là lãnh đạo, kế toán của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Về biện pháp ngăn chặn, cơ quan điều tra áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 7 bị can; 7 người còn lại bị bắt tạm giam.

Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn và thi hành theo quy định.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng vụ án, đồng thời xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ thu hồi cho Nhà nước.