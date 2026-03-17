Chiến sự Iran chiều 17/3: Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến Trung Đông, Israel truy sát quan chức Iran

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq bị tấn công. Ảnh từ mạng xã hội.

Israel tấn công nhằm vào quan chức an ninh hàng đầu Iran

Israel đã nhắm mục tiêu vào Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, trong một cuộc không kích tại Tehran vào tối thứ Hai, theo một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề.

Quân đội Israel hiện vẫn đang chờ kết quả đánh giá thiệt hại sau không kích (battle damage assessment) để xác định liệu ông Larijani có thiệt mạng hay không.

Sáng thứ Ba, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận những thành tựu đáng kể tại Iran đêm qua".

Lực lượng Phòng vệ Israel đã tiến hành một loạt cuộc tấn công đồng loạt vào tối thứ Hai nhằm vào các thành phố Tehran, Shiraz và Tabriz. IDF không đề cập đến việc nhắm mục tiêu vào ông Larijani, mà cho biết các mục tiêu là các cơ sở sản xuất tên lửa và trung tâm chỉ huy.

“Song song với việc tiếp tục gây tổn thất và làm suy giảm năng lực quân sự cũng như năng lực sản xuất công nghiệp, chúng tôi đang hành động nhằm vào các thành phần của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và bộ máy đàn áp của chế độ” - Zamir nói trong cuộc họp đánh giá tình hình.

Israel cũng đã nhắm mục tiêu vào các nhân vật cấp cao của Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ), một nhóm vũ trang tại Gaza được Iran hậu thuẫn, trong một cuộc tấn công riêng biệt vài ngày trước đó, nguồn tin Israel cho biết với CNN.

Thành phố Shiraz của Iran bị tấn công, Ảnh từ mạng xã hội.

Cuộc sống tại đảo Kharg vẫn “diễn ra bình thường”, không gián đoạn xuất khẩu dầu

Một người phát ngôn của Ủy ban Năng lượng thuộc Quốc hội Iran cho biết cuộc sống trên đảo Kharg vẫn “diễn ra bình thường” bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ vào tuần trước, đồng thời cảnh báo Washington không nên tiếp tục hành động quân sự.

Trong phát biểu được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đăng tải, người phát ngôn này cho biết các công nhân dầu khí trên đảo đã làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo “không có sự gián đoạn trong xuất khẩu dầu”.

“Nếu kẻ thù nhắm vào đảo Kharg, họ nên biết rằng một sự nhục nhã còn lớn hơn những gì họ đã phải đối mặt tại eo biển Hormuz đang chờ đợi họ” - quan chức này nói thêm.

Tàu chiến Mỹ tới Trung Đông

Dữ liệu theo dõi hàng hải hôm thứ Ba cho thấy một tàu chiến của Hải quân Mỹ, được cho là đang chở hàng nghìn lính thủy đánh bộ và thủy thủ đến Trung Đông, đang tiến gần eo biển Malacca ngoài khơi Singapore trên đường đến khu vực này.

Theo dữ liệu theo dõi AIS mà CNN thu được, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đang tiến gần đến Singapore, ở rìa phía tây nam Biển Đông, vào sáng thứ Ba.

Các tàu hải quân Mỹ thường di chuyển với thiết bị phát đáp AIS tắt. Việc tiết lộ vị trí của chúng khi di chuyển qua các khu vực có mật độ giao thông hàng hải cao, như vùng biển xung quanh Singapore, giúp đảm bảo an toàn hơn cho các hoạt động.

Theo ba quan chức quen thuộc với kế hoạch, tàu Tripoli được cho là đang chở binh lính thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (MEU) đóng tại Okinawa, một lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.200 người, sau khi Lầu Năm Góc ra lệnh triển khai đơn vị này.

CNN đã liên hệ với Hạm đội 7 và Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ để xin bình luận.

Các quan chức nói với CNN rằng đơn vị này đang được gửi đến Trung Đông, nhưng không tiết lộ chính xác nơi nó sẽ được triển khai hoặc mục đích sử dụng của nó.

Một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến (MEU) bao gồm bốn thành phần: chỉ huy, tác chiến trên bộ, tác chiến trên không và tác chiến hậu cần. MEU thường được sử dụng cho các nhiệm vụ như sơ tán và các hoạt động đổ bộ đòi hỏi di chuyển từ tàu lên bờ, như các cuộc đột kích và tấn công. Chúng cũng có các thành phần tác chiến trên bộ và trên không, và một số đơn vị được huấn luyện cho các hoạt động đặc biệt.

Marinetraffic.com đã hiển thị đường đi của một "tàu chiến Mỹ không xác định" rời Okinawa vào ngày 11 tháng 3, đi qua Biển Đông và tiến gần Singapore vào sáng thứ Ba với tốc độ khoảng 22 dặm/giờ.

Đặt tại Sasebo, Nhật Bản, tàu Tripoli, dài gần 850 feet và có trọng tải 45.000 tấn, về cơ bản là một tàu sân bay cỡ nhỏ, chuyên chở các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và máy bay vận tải MV-22 Osprey cũng như các tàu đổ bộ để đưa quân lên bờ.

Đây là tàu dẫn đầu trong một nhóm tàu đổ bộ sẵn sàng chiến đấu, thường bao gồm các tàu vận tải đổ bộ USS New Orleans và USS San Diego. CNN không thể xác nhận sự hiện diện của những tàu nhỏ hơn này cùng với tàu Tripoli trên các trang theo dõi hàng hải vào thứ Ba.

Hàng loạt các cuộc tấn công ở Trung Đông

Iran: Quân đội Israel cho biết họ đã "bắt đầu một đợt tấn công quy mô lớn" vào thủ đô Tehran, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của chính quyền. Hội Chữ thập đỏ Iran cho biết sáng sớm thứ Ba rằng các nhân viên cứu hộ đang cố gắng tiếp cận một cư dân Tehran bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, và hãng thông tấn Mehr thuộc nhà nước đưa tin một tiếng nổ đã được nghe thấy ở thủ đô.

Lebanon: Quân đội Israel cũng cho biết họ đã bắt đầu một "đợt tấn công bổ sung" nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở thủ đô Beirut. Động thái này diễn ra sau khi Israel phát động một chiến dịch trên bộ mở rộng ở miền nam nước này vào thứ Hai.

Israel: Lực lượng cứu hộ khẩn cấp báo cáo có tên lửa bắn về phía Israel, nhưng cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận. Quân đội Israel cũng cho biết hệ thống phòng thủ của họ đang đánh chặn các tên lửa phóng từ Iran khi còi báo động vang lên ở miền bắc Israel.

Iraq: Đại sứ quán Mỹ và khách sạn Al-Rasheed ở Baghdad đã bị máy bay không người lái tấn công vào sáng sớm thứ Ba, theo video được CNN định vị và các quan chức Iraq ghi lại. Video dường như cho thấy hệ thống phòng không bắn hạ một vật thể bay gần đại sứ quán. Mỏ dầu Majnoon ở miền nam Iraq cũng bị tấn công, người phát ngôn của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq cho biết.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: Cơ quan Hàng không Dân dụng Tổng hợp đã tạm thời đóng cửa không phận nước này “trong bối cảnh diễn biến an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng”, truyền thông nhà nước đưa tin vào sáng sớm thứ Ba. Chính quyền Abu Dhabi cũng đã đình chỉ hoạt động tại mỏ khí đốt Shah khổng lồ sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn. Và chính quyền thành phố Fujairah cho biết một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại Khu Công nghiệp Dầu khí Fujairah (FOIZ) do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Gần Fujairah, một tàu chở dầu được báo cáo là đã bị trúng “vật thể lạ khi đang neo đậu”, theo UKMTO.

Qatar: Theo Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Qatar, lực lượng vũ trang đã "đánh chặn một vụ tấn công bằng tên lửa" và mảnh vỡ từ vụ đánh chặn đã gây ra một đám cháy nhỏ tại một khu công nghiệp.

Kuwait: Hệ thống phòng không đang đáp trả “các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái của đối phương” và lực lượng vũ trang cảnh báo người dân rằng “bất kỳ tiếng nổ nào” nghe thấy “đều là kết quả của việc hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu thù địch”.

Ả Rập Xê Út: Bộ quốc phòng nước này cho biết đã chặn bắt và phá hủy hơn chục máy bay không người lái ở khu vực phía đông.

Đức: Chính phủ Iran không thể bị lật đổ bằng biện pháp quân sự

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tuyên bố rằng chính phủ Iran không thể bị lật đổ bằng các biện pháp quân sự. “Chính phủ đó phải được thay thế bằng một chính phủ hợp pháp theo thể chế dân chủ. Nhưng việc cố gắng dùng bom để thiết lập một hệ thống như vậy, rất có thể sẽ thất bại, dựa trên kinh nghiệm thu được trong những năm và thập kỷ trước đó” - ông nói. Việc thay đổi chế độ ở Iran vẫn là một phần lý lẽ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra để biện minh cho cuộc chiến hiện tại.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad lại bị tấn công

Một video mới dường như cho thấy một cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Hãng tin AP và Reuters trước đó đưa tin rằng một cuộc tấn công vào tối thứ Hai đã nhắm vào tầng cao nhất của khách sạn Al-Rasheed ở Khu Xanh, nơi đặt các tòa nhà chính phủ và Đại sứ quán Mỹ.