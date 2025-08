Thông tin mới nhất liên quan vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 25 người thương vong

Như đã thông tin, khoảng 2 giờ sáng 25-7, tại Km571-800 quốc lộ 1 đoạn qua (phường Sông Tri, Hà Tĩnh), xe giường nằm BKS 43F - 007.76 của nhà xe Tân Kim Chi, do lái xe Lê Ngọc Thành (SN 1989, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, bất ngờ mất lái, va vào cọc tiêu và bị lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương. Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, xe khách trên từng đăng ký chạy tuyến Đà Nẵng – Lâm Đồng nhưng sau đó bị thu hồi phù hiệu. Đồng thời, theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, xe khách BKS 43F-007.76 do bà Vương Thị Kim Chi (trú tại Đà Nẵng) là chủ sở hữu. Dù xe không đăng ký kinh doanh và đã bị thu hồi phù hiệu, nhưng chủ xe vẫn cho hoạt động kinh doanh vận tải, sau đó gây nên vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Đến ngày 30-7, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Lê Ngọc Thành về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".