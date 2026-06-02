Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo khu vực đồng bằng nắng nóng kéo dài đến đầu tuần sau (8/6), sau đó trời chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, riêng vùng núi có mưa dông rải rác từ 4-7/6.

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày tới. Ảnh minh hoạ: Nam Giang.

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở khu vực Thanh Hoá đến Quảng Ngãi. Tuy nhiên cường độ đợt nắng nóng này không gay gắt như đợt nắng nóng diễn ra từ ngày 23-28/5.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, chỉ số tia UV tại miền Bắc và miền Trung hôm nay ở ngưỡng rất có hại cho sức khoẻ. Người ra đường nên mặc quần áo chống nắng, bôi kem chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng trong thời gian dài.

Bình Định đến Bình Thuận cũ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa và Bình Thuận cũ chiều và tối có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, chiều và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.