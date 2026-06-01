Ngày đầu bán xăng E10 trên toàn quốc: RON95 dừng lưu hành, E5 cũng hiếm có

Tại Hà Nội, sáng 1/6, các cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Petrolimex đồng loạt chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo lộ trình. Hoạt động bán hàng diễn ra bình thường, nguồn cung ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay gián đoạn.

Các phương tiện sử dụng động cơ xăng sẽ chuyển sang dùng các loại xăng sinh học. Tại nhiều cửa hàng, xăng E10 được phân phối chủ yếu, trong khi xăng E5 không còn xuất hiện hoặc xuất hiện rất hạn chế. Các loại xăng truyền thống ngừng lưu hành từ hôm nay (1/6).

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại các cây xăng trên đường Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Đội Cấn... E10 là mặt hàng được phân phối chủ đạo, trong khi E5 vắng bóng. Giá bán lẻ xăng E10 được niêm yết ở mức 24.560 đồng/lít.

Anh Hà Đình Trọng, một khách hàng, cho biết: "Tôi chưa có thời gian dùng thử nhiên liệu mới này cho xe ô tô của mình nên cũng có chút băn khoăn. Hôm nay là lần đầu đổ E10, tôi sẽ theo dõi quá trình vận hành của xe để có đánh giá riêng về loại nhiên liệu này".

Tại TPHCM, trong ngày đầu tiên xăng E10 chính thức được đưa vào kinh doanh, ghi nhận của PV tại một số cửa hàng xăng dầu cho thấy hoạt động mua bán diễn ra ổn định.

Anh Đình An (phường An Nhơn) cho hay anh đã hai lần sử dụng xăng E10 cho cả ô tô và xe máy, đến nay chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong quá trình vận hành.

“Tôi đã thử dùng xăng E10 và thấy xe vận hành hoàn toàn bình thường. Cả ô tô lẫn xe máy đều không xuất hiện hiện tượng lạ sau khi đổ xăng và chạy thử,” anh An nói.

Về chủ trương khuyến khích hoặc mở rộng sử dụng các loại xăng sinh học như E5, E10, anh An bày tỏ sự đồng tình nếu các loại nhiên liệu này được chứng minh không ảnh hưởng đến động cơ và quá trình vận hành của phương tiện.

Dù xăng E10 đã được đưa vào kinh doanh tại các cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex và PVOIL, không ít người vẫn bày tỏ sự quan tâm đến xăng RON95. Trong quá trình đổ xăng, một số khách hàng chủ động hỏi nhân viên liệu cửa hàng còn bán xăng RON 95 hay không trước khi quyết định lựa chọn loại nhiên liệu phù hợp.

Tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Xuân Hòa, lượng khách đến đổ xăng khá đông trong ngày đầu triển khai bán xăng E10. Nhiều người dừng xe tìm hiểu thông tin trước khi quyết định sử dụng loại nhiên liệu mới.