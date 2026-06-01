Chính thức bán xăng E10 toàn quốc

Từ hôm nay, 1-6, xăng không chì bắt buộc phải được phối trộn, pha chế thành xăng sinh học để sử dụng cho động cơ chạy xăng trên toàn quốc.

Doanh nghiệp, đại lý đã sẵn sàng

Ngay từ những ngày cuối tháng 5-2026, các cửa hàng xăng dầu đã gấp rút giải phóng nốt lượng xăng khoáng RON 95 còn tồn và chuyển sang bán xăng sinh học E10.

Bà Vương Thị Kim Thịnh, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu PVOIL Nghĩa Tân (TP Hà Nội), cho biết sau khi ngừng bán xăng RON 95, sản lượng tiêu thụ xăng, dầu của cửa hàng vẫn khá ổn định. Bình quân mỗi ngày, cửa hàng bán được 18-18,6 m³, có thời điểm đạt 20-21 m³/ngày.

"Một số khách hàng vào đổ xăng vẫn hỏi còn bán RON 95 không. Chúng tôi đã chủ động giải thích để khách yên tâm chuyển sang xăng sinh học" - bà Thịnh cho hay.

Các doanh nghiệp (DN) đầu mối lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) cũng xác nhận đã phủ bán xăng E10 tại các cửa hàng từ 2 tuần qua. Theo Petrolimex, để phủ bán xăng E10 trong toàn bộ hệ thống hơn 2.800 cửa hàng trên cả nước, từ nhiều tháng trước, tập đoàn đã triển khai các giải pháp tạo nguồn ethanol, hoàn thiện hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn với 7 điểm pha chế, đồng thời chuẩn hóa quy trình kỹ thuật.

Tại TP HCM, Petrolimex Sài Gòn xác nhận đến sáng 25-5, hệ thống đã bán xăng sinh học tại 138/138 cửa hàng. Trong đó, khu vực TP HCM cũ có 82 cửa hàng, còn lại là các cửa hàng ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Trong khi đó, PVOIL đã hoàn thành việc đưa xăng E10 vào bán tại toàn bộ hơn 1.000 cửa hàng xăng dầu trong hệ thống từ ngày 15-5. DN đầu mối này chủ động đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống pha chế tại các kho xăng dầu, từ bồn bể, đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập. Ngoài việc đầu tư 13 kho mới đủ điều kiện pha chế xăng E10, PVOIL còn chuyển đổi hạ tầng phối trộn xăng E5 sang phối trộn xăng E10.

Từ hôm nay, 1-6, xăng E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 95. Ảnh: LÊ THÚY

Theo đại diện Saigon Petro, từ 1-6, tất cả cửa hàng trong hệ thống Saigon Petro bắt đầu bán xăng E10. DN còn đáp ứng được nguồn cung xăng E10 cho khách hàng muốn nhập số lượng lớn.

Không chỉ DN đầu mối, các DN bán lẻ cũng hoàn tất sớm việc chuyển đổi sang bán xăng E10 theo đúng quy định. Ông Văn Công Thật, Giám đốc Công ty TNHH KNJ Kim Ngọc, cho biết đã hoàn thành súc rửa 2 bồn chứa xăng để nhập xăng E10 về và sẽ bán dứt điểm lượng xăng khoáng còn lại ở bồn trong ngày 1-6.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Hải Âu Phát, thông tin công ty đã bán xăng E10 từ ngày 28-5 song song với xăng khoáng và sẽ chuyển đổi hoàn toàn từ ngày 1-6. Bên cạnh đó, công ty đang liên hệ với các DN phân phối để đặt mua xăng E5 phục vụ khách hàng sử dụng máy cắt cỏ, máy phun thuốc... ở khu vực nông thôn.

Minh bạch thông tin

Trước một số thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây hỏng động cơ hoặc làm giảm độ bền của xe máy, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) khẳng định các dòng xe máy được sản xuất, phân phối chính hãng trong nhiều năm gần đây đều đã được thử nghiệm và tính toán khả năng tương thích với nhiên liệu có pha ethanol ở tỉ lệ 5%-10%.

Tuy nhiên, nhà sản xuất, phối trộn và kinh doanh phải tuân thủ quy định, bảo đảm chất lượng nhiên liệu đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Ngoài ra, đại diện VAMM lưu ý do đặc tính tẩy rửa của E10 nên cặn bám trên hệ thống nhiên liệu có thể bị tách ra làm tắc lọc hoặc kim phun. Nếu phương tiện có hiện tượng khó khởi động hoặc giảm công suất, người dùng nên đến các cơ sở bảo dưỡng để được hướng dẫn xử lý.

Theo VAMM, do thiết kế của từng hãng xe máy khác nhau nên những khuyến cáo khi sử dụng xăng E10 cũng khác nhau, nhất là với các xe đời cũ. VAMM lưu ý khách hàng đang sử dụng xe chế hòa khí nên trao đổi với hãng qua kênh chăm sóc khách hàng hoặc đại lý để được tư vấn sử dụng loại nhiên liệu phù hợp.

Riêng với các dòng xe phân khối lớn hoặc xe nhập khẩu đặc thù, người sử dụng nên tham khảo khuyến cáo nhiên liệu từ nhà sản xuất trong hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

Với ô tô, ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông - Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khẳng định hầu hết dòng xe mới của các thành viên hiệp hội đều được thiết kế tương thích với xăng E10. Khách hàng sở hữu xe đời cũ nên chủ động kiểm tra phương tiện tại các đại lý chính hãng để được tư vấn và thay thế các chi tiết như gioăng, ống dẫn nhiên liệu... nếu cần thiết trước khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, quản trị viên diễn đàn Oto+ với hơn 1 triệu thành viên trên Facebook, để thay đổi thói quen và xóa bỏ tâm lý e ngại của người sử dụng, điều quan trọng nhất là cần có thông tin kỹ thuật rõ ràng.

Ông Thắng cho rằng Bộ Công Thương cần tiếp tục yêu cầu các hãng xe rà soát, đánh giá và xác định mức độ tương thích của các dòng ô tô, xe máy đối với xăng E10 theo các cấp độ: hoàn toàn tương thích, tương thích có điều kiện hoặc khuyến nghị kỹ thuật khi sử dụng xăng E10 và không khuyến nghị sử dụng xăng E10. Kèm theo đó là lý giải nguyên nhân, giải pháp xử lý.