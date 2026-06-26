Thợ săn ong tử vong trên cổ thụ cao 40 m

Công an xã Trà Bồng chiều 25/6 nhận tin báo ông An, ngụ thôn Xuân Khương, gặp nạn khi lấy mật ong tại khu vực núi Xầm Rúc, giáp xã Núi Thành (TP Đà Nẵng).

Người cứu hộ leo lên cây cổ thụ tìm cách đưa ông An xuống đất. Ảnh: Công an xã Trà Bồng

Cảnh sát cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động 20 người, phối hợp khoảng 10 người dân vào hiện trường cách trung tâm xã khoảng 30 km. Do địa hình hiểm trở, lực lượng phải đi bộ hơn 2 giờ từ chân núi mới tiếp cận được nơi xảy ra vụ việc.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân vẫn mang dây bảo hộ, ba lô và treo lơ lửng trên cây chò cổ thụ cao khoảng 40 m. Do trời tối và địa hình phức tạp, lực lượng chức năng chưa thể đưa thi thể xuống.

Sáng nay, công tác cứu nạn tiếp tục. Một thợ săn ong nhiều kinh nghiệm leo lên chạc cây phía trên, móc dây mới vào đai an toàn của nạn nhân rồi cắt dây cũ. Lực lượng phía dưới phối hợp từ từ hạ thi thể xuống và dùng võng khiêng ra khỏi rừng.

Thi thể ông An sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong do đột quỵ trong lúc leo cây lấy mật ong.

Săn mật ong trong rừng sâu là nghề nguy hiểm, ít người theo. Thợ phải dùng dây bảo hộ leo lên những cây cổ thụ cao tới 50 m để lấy mật. Dù bịt kín mặt tránh ong đốt, họ vẫn đối mặt nhiều rủi ro như chuột rút hoặc tai nạn khi làm việc trên cao.