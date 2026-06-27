Số người chết trong động đất kép ở Venezuela tăng lên gần 600

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez công bố con số thương vong trong cuộc họp với các quan chức dân sự và quân sự được truyền hình trực tiếp hôm nay. Bộ trưởng Y tế Carlos Alvarado trước đó cho biết khoảng 4.300 người bị thương.

Đống đổ nát chất cao sau trận động đất ở La Guaira, Venezuela, ngày 25/6. Ảnh: AP

Lực lượng cứu nạn đang chạy đua với thời gian, sử dụng cả máy móc hạng nặng và tay không để đào bới, giải cứu những người mắc kẹt dưới đống đổ nát tại vùng tâm chấn phía tây thủ đô Caracas. Tại một tòa nhà bị san phẳng, nhân viên cứu hộ dùng búa tạ phá vỡ các mảng bê tông và yêu cầu "giữ im lặng tuyệt đối" để có thể lắng nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân.

Ở La Guaira, bang chịu thiệt hại nặng nề nhất, bà Amparo del Giudice đang bới đống đổ nát bằng tay không để tìm con trai. "Gạch đá chất thành đống, tay không chẳng thể làm gì được", bà nói.

Tại một địa điểm khác, người dân địa phương chia sẻ với phóng viên AFP rằng một bé gái đã tử vong sau nhiều giờ kêu cứu trước sự bất lực của những người xung quanh. "Chúng tôi cần thêm người, cần quân đội đến hỗ trợ để đưa con bé ra ngoài", Dani Rizo, cư dân địa phương, cho biết.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất đầu tiên mạnh 7,2 độ xảy ra tối 24/6 với tâm chấn ở độ sâu 22 km, gần thủ phủ San Felipe của bang Yaracuy. Trận thứ hai có cường độ 7,5 độ diễn ra sau đó 39 giây, tâm chấn ở độ sâu 10 km và cách tâm chấn thứ nhất khoảng 5-10 km.

Đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở Venezuela trong hơn một thế kỷ qua.

Người đàn ông tìm kiếm thân nhân mất tích trong đống đổ nát ở La Guaira, Venezuela ngày 26/6. Ảnh: AP

Nhiều quốc gia trên thế giới đã cam kết gửi nhân lực, tài chính và nhu yếu phẩm. Các đội cứu hộ từ El Salvador, Thụy Sĩ và Mexico đã có mặt tại hiện trường.

Mỹ cho biết đang triển khai hai tàu chiến, máy bay vận tải cùng trực thăng, đồng thời huy động gói viện trợ trị giá 150 triệu USD. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cũng đã tới thủ đô Caracas để giám sát các nỗ lực cứu trợ do Washington triển khai.