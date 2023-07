Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thăm hỏi gia đình các liệt sĩ trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Ngày 4-7, Đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh này, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 700 triệu đồng cho 6 gia đình liệt sĩ và 2 cán bộ công an bị thương trong vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi thắp hương tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh B.N

Tại gia đình các liệt sĩ, đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ các cán bộ xã, cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh; trao quà, chia buồn và động viên gia đình các liệt sĩ.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi bày tỏ sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ là tấm gương, động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh học tập, phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó.

Đoàn cũng đã gửi quà và thăm hỏi, động viên gia đình 2 chiến sĩ công an bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Như đã phản ánh, sáng sớm 11-6, nhóm đối tượng đã tấn công vào 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) khiến 2 cán bộ xã; 4 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh và 3 người dân tử vong; 2 cán bộ công an bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt các đối tượng gây án. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 90 đối tượng về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "Không tố giác tội phạm", "Che giấu tội phạm", "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép". Đồng thời, quyết định truy nã đặc biệt 5 bị can liên quan đến vụ tấn công trụ sở xã về tội danh: "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thieu-tuong-dinh-van-noi-tham-hoi-gia-dinh-cac-liet-si-trong-vu-tan-c...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thieu-tuong-dinh-van-noi-tham-hoi-gia-dinh-cac-liet-si-trong-vu-tan-cong-tru-so-xa-o-dak-lak-20230704162439878.htm