Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Đại tướng Tô Lâm thăm hỏi gia đình các liệt sĩ

Đại tướng Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ cán bộ công an hy sinh

Tham gia cùng đoàn công tác có Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Về phía địa phương có ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, chính quyền địa phương.

Đại tướng Tô Lâm và đoàn công tác thăm hỏi thân nhân các liệt sĩ

Tại nhà các liệt sĩ, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, và đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an đã chia sẻ sự mất mát lớn lao với gia đình các cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Đồng thời, khẳng định Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công an hy sinh.

Đến thăm, chia sẻ những mất mát với thân nhân gia đình 2 liệt sĩ là cán bộ lãnh đạo xã Ea Tiêu và Ea Ktur, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sự hy sinh này là mất mát vô cùng lớn đối Đảng, Nhà nước, với gia đình và nhân dân…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa cho mỗi thân nhân liệt sĩ gồm: Thiếu tá Hoàng Trung và Thiếu tá Trần Quốc Thắng.

Trao sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cho mỗi thân nhân các liệt sĩ gồm: Đại úy Nguyễn Đăng Nhân và Đại úy Hà Tuấn Anh. Trao 50 triệu đồng cho các gia đình liệt sĩ được trích từ Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu.

Dịp này, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup cũng hỗ trợ thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an xã hy sinh số tiền 500 triệu đồng/gia đình.

