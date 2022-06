Thiếu nữ 16 tuổi nghi rơi từ sà lan xuống sông Cá Nhám ở TP.HCM mất tích

Một thiếu nữ đứng trên nắp hầm cabin của sà lan nghi rơi xuống sông mất tích, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy.

Đến 11h ngày 21/6, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Phòng CSGT đường thủy, Công an huyện Cần Giờ, Bộ đội Biên phòng… tổ chức tìm kiếm một thiếu nữ nghi rơi từ sà lan xuống sông Cá Nhám, ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An mất tích.

Nạn nhân đang bị mất tích là Võ Hoàng Trúc N. (16 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức).

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm thiếu nữ bị mất tích

Theo báo cáo của Công an xã Thạnh An, lúc 22h ngày 20/6, đơn vị nhận tin báo của anh Võ Văn Thủy (42 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức) về việc thiếu nữ N. bị mất tích tại khu vực Bà Yên, thuộc ấp Thiềng Liềng.

Anh Thủy cho biết, khoảng 13h cùng ngày, anh lái sà lan mang số hiệu SG-8828 nhận hàng (bắp) tại cảng SSIT của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để chở hàng về tỉnh Đồng Tháp.

Thời điểm này sà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Cá Nhám - Thị Vải để chờ làm thủ tục tờ khai hải quan để vận chuyển hàng về tỉnh Đồng Tháp.

Đến 18h cùng ngày, chị ruột của anh Thủy đã làm thủ tục tờ khai hải quan xong và xuống sà lan.

Lúc này, trời dông gió rất to nên anh Thủy điều khiển sà lan về khu vực ấp Thiềng Liềng để neo đậu chờ nước lớn để về tỉnh Đồng Tháp.

Khi đó, trên sà lan có 5 người, trong đó có thiếu nữ N. và anh Trường, khi sà lan đang chạy đến khu vực Bà Yên (đoạn sông Cá Nhám và Kinh 50) gần phao P0051 thì N. cùng anh Trường đóng cửa, lấy điện thoại.

Đến cabin mui sau, N. đứng bên ngoài trên nắp hầm để Trường xuống, vào cabin lấy điện thoại. 5 phút sau, Trường đi ra ngoài không thấy N. đâu nên tri hô.

Mọi người trên ghe đã tổ chức tìm kiếm thiếu nữ nhưng không có kết quả. Đến 22h cùng ngày, gia đình trình báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng TP.HCM đã tổ chức tìm kiếm. Đến trưa 21/6, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

