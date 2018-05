Thí sinh vướng án tích của bố được vào HV Cảnh sát Nhân dân

Thứ Bảy, ngày 07/11/2015 07:17 AM (GMT+7)

Em Lê Thị Bình, thí sinh đạt 26,25 điểm nhưng suýt bị “trượt” vì án tích của bố đã được Học viện CSND xem xét cho nhập học trong những ngày tới, ngay sau khi phía công an hoàn thiện hồ sơ.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, em Lê Thị Bình (SN 1997), ở xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An mặc dù đạt điểm cao nhưng không thể vào Học viện Cảnh sát nhân dân vì bố từng bị phạt 12 tháng tù giam do phạm tội trộm cắp từ năm 1993.

Trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua, em nộp hồ sơ vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Kết quả em Bình đạt 24,75 điểm, trong đó, Địa lý 10 điểm; Lịch sử 7,75 và Ngữ văn 7 điểm.

Ngoài ra, Lê Thị Bình còn được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên vì có thành tích học sinh giỏi quốc gia, tổng là 26,25 điểm.

Em Lê Thị Bình không được vào Học viện CSND vì bố, ông Lê Thành Chung từng phạm tội trộm cắp năm 1993

Trong 12 năm học phổ thông, em Lê Thị Bình đều đạt học sinh giỏi, hạnh kiểm loại tốt. Năm lớp 11, Bình dự thi học sinh giỏi môn Địa lý và đoạt giải ba cấp quốc gia, giải nhì cấp tỉnh. Sang lớp 12, em tiếp tục đạt giải khuyến khích môn Địa lý cấp quốc gia.

Đến nay, em đã nhận được rất nhiều giấy khen, bằng khen của lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quỳnh Lưu…

Bảng thành tích đáng nể của em Lê Thị Bình

Tuy nhiên, theo quy định của ngành công an, do bố bị vướng án tích nên em Lê Thị Bình không thể vào học ngôi trường này, mặc dù, theo Bộ luật Tố tụng Hình sự thì bố của Bình đã được xóa án tích.

Khi nhận được thông tin, Báo Gia đình & Xã hội đã có rất nhiều bài viết phản ánh, nói lên tâm tư, nguyện vọng của em Bình và cả gia đình.

Nhiều độc giả cũng tỏ ra cảm thông và cho rằng, Bộ Công an cũng như Học viện CSND cần linh động, tạo điều kiện cho những học sinh xuất sắc, có năng lực như em Bình được nhập học.

Sau hơn một tháng chờ đợi, niềm vui đã đến với em Lê Thị Bình

Sau hơn 1 tháng chờ đợi, hôm nay em Bình cho biết, đã nhận được thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ cho nhập học.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, hiện phía Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Công an Quỳnh Lưu bổ sung hồ sơ để nhập học cho em Lê Thị Bình.

"Đây là một tin rất vui. Ngoài em Bình, ở tỉnh Nghệ An còn 2 trường hợp khác được Tổng Cục chính trị, Bộ Công an xem xét, chiếu cố để nhập học trong thời gian tới. Một em trường Học viện Cảnh sát nhân dân và một em Học viện an ninh", Thượng tá Nguyễn Hồng Long cho nói thêm.

Trong tâm trạng vui mừng, em Bình xúc động: "Thực sự em rất vui và mong chờ ngày được nhập trường. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng của mọi người đã động viên, giúp đỡ trong thời gian qua".