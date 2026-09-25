Thi bằng lái ô tô vì sao có người trượt tới 18 lần?

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc có hơn 4,4 triệu lượt thí sinh dự sát hạch lái xe các hạng, trong đó khoảng 65% đạt yêu cầu. Đáng chú ý, có thí sinh thi sát hạch hạng B số sàn tới 18 lần nhưng vẫn chưa đạt.

Cụ thể, Cục CSGT cho biết, trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc có 4.415.691 lượt thí sinh có mặt dự sát hạch lái xe các hạng, trong đó 2.886.413 trường hợp đạt, chiếm 65,37%.

Như vậy, vẫn còn hơn 1,5 triệu lượt thí sinh chưa đạt yêu cầu trong các kỳ sát hạch. Kết quả cho thấy việc hoàn thành các nội dung sát hạch để được cấp giấy phép lái xe (GPLX) đòi hỏi người học phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng điều khiển phương tiện.

Có thí sinh trượt sát hạch tới 18 lần

Trong số những trường hợp dự sát hạch nhiều lần nhưng chưa đạt, Cục CSGT ghi nhận một số trường hợp đặc biệt ở hạng B số sàn.

Cụ thể, tại Tuyên Quang có một thí sinh trượt tới 18 lần; Quảng Ninh có một thí sinh trượt 15 lần; Ninh Bình có một trường hợp trượt 14 lần; Sơn La có thí sinh trượt 12 lần.

Đáng chú ý, sa hình là nội dung có nhiều trường hợp thí sinh trượt lặp lại. Trong số này có không ít thí sinh lớn tuổi. Tại Lào Cai, một thí sinh sinh năm 1965 trượt sa hình 8 lần; tại Lâm Đồng, thí sinh sinh năm 1966 trượt 7 lần.

Tại Lai Châu, một thí sinh sinh năm 1974 trượt sa hình 5 lần; Quảng Ngãi có trường hợp sinh năm 1974 trượt 9 lần; Quảng Trị có thí sinh sinh năm 1976 trượt 4 lần.

Không chỉ phần thực hành, nội dung lý thuyết cũng khiến một số thí sinh phải thi lại nhiều lần. Cục CSGT ghi nhận tại Vĩnh Long có một trường hợp thi hạng C1 trượt lý thuyết 10 lần; tại Hải Phòng, một thí sinh hạng B trượt lý thuyết 9 lần.

Tại Quảng Trị, có 2 thí sinh sinh năm 2007 trượt phần lý thuyết lần lượt 5 và 6 lần.

Những con số này cho thấy việc thi sát hạch lái xe không chỉ phụ thuộc vào khả năng điều khiển phương tiện mà còn yêu cầu người dự thi nắm chắc kiến thức và thực hiện đúng các quy định, kỹ năng trong từng phần sát hạch.

Điều đáng chú ý là dù chưa đạt sau nhiều lần dự thi, các thí sinh vẫn tiếp tục học lại, ôn tập và đăng ký sát hạch lại. Việc phải thi lại nhiều lần cũng cho thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là có được GPLX mà còn phải bảo đảm người được cấp giấy phép có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông.

Có thí sinh thi bằng lái ô tô hạng B số sàn tới 18 lần vẫn chưa đạt, trong khi tỷ lệ đạt sát hạch 9 tháng đầu năm chỉ ở mức 65,37%. (Ảnh Cục CSGT)

15 hạng GPLX từ năm 2025

Từ ngày 1/1/2025, hệ thống GPLX được phân thành 15 hạng, tương ứng với từng loại phương tiện và điều kiện của người lái.

Theo quy định, độ tuổi tối thiểu để được cấp GPLX được chia thành các nhóm: từ đủ 18 tuổi đối với các hạng A1, A, B1, B, C1; từ đủ 21 tuổi đối với hạng C, BE; từ đủ 24 tuổi đối với D1, D2, C1E, CE; và từ đủ 27 tuổi đối với D, D1E, D2E, DE.

Một điểm cần lưu ý là hạng B1 từ năm 2025 không còn là GPLX dành cho ô tô số tự động như cách hiểu theo hệ thống trước đây. Người học lái ô tô thông thường thuộc phạm vi của hạng B sẽ được đào tạo, sát hạch để cấp GPLX hạng B.

Các GPLX hạng B1, B1 số tự động đã được cấp trước thời điểm quy định mới có hiệu lực vẫn được sử dụng theo quy định chuyển tiếp, không bị mất giá trị chỉ vì hệ thống hạng GPLX được thay đổi.

Ngoài điều kiện về độ tuổi, người học và người lái xe còn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe theo quy định. Đối với người lái ô tô chở người trên 29 chỗ hoặc xe chở người giường nằm, pháp luật cũng quy định giới hạn độ tuổi tối đa là 57 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ.