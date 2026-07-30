Người nước ngoài lái ô tô không có bằng lái, chủ xe đối diện mức phạt 80 triệu đồng

15 giờ 42 phút ngày 29/7, tại Km0+600 Tỉnh lộ 151 (đoạn qua xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) phát hiện xe ô tô mang BKS 99A-587.XX chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định tài xế là công dân mang quốc tịch Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được Giấy phép lái xe quốc tế hoặc giấy phép lái xe hợp lệ theo quy định để điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam.

Tổ công tác làm việc với người nước ngoài vi phạm. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển về 2 hành vi: Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h và Điều khiển xe không có Giấy phép lái xe. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện về lỗi Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Theo quy định hiện hành, tổng mức phạt tiền đối với cả tài xế và chủ phương tiện trong trường hợp này có thể lên tới 80 triệu đồng.

Qua vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trước khi giao phương tiện cho người nước ngoài sử dụng cần kiểm tra chặt chẽ điều kiện pháp lý. Người nước ngoài điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam bắt buộc phải có Giấy phép lái xe quốc tế hoặc giấy phép lái xe do Việt Nam công nhận và còn giá trị sử dụng.

Chủ phương tiện tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tránh những rủi ro pháp lý đáng tiếc.