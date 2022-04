Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội 7 ngày qua (từ 28/3-3/4)

Hà Nội vẫn là địa phương đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 nhưng số ca nhiễm và tử vong đang giảm nhanh chóng.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 09:12 04/04/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +50.730 9.810.591 42.565 37 1 Hà Nội +6.304 1.496.445 1.235 2 2 TP.HCM +347 596.403 20.341 0 3 Yên Bái +2.604 122.443 11 0 4 Nghệ An +2.599 400.607 137 0 5 Quảng Ninh +2.522 302.967 133 3 6 Bắc Giang +2.503 333.763 95 0 7 Phú Thọ +2.435 285.619 83 1 8 Lào Cai +2.034 159.081 33 0 9 Thái Bình +1.725 250.948 21 0 10 Vĩnh Phúc +1.592 345.228 19 0 11 Tuyên Quang +1.420 137.932 13 0 12 Lạng Sơn +1.361 144.796 78 0 13 Quảng Bình +1.283 111.751 74 0 14 Bắc Kạn +1.112 56.344 20 0 15 Thái Nguyên +997 169.865 104 1 16 Hà Giang +968 111.243 77 0 17 Hà Nam +957 76.735 61 0 18 Sơn La +948 141.046 0 0 19 Bình Định +929 132.561 275 1 20 Cao Bằng +789 83.524 49 1 21 Lâm Đồng +768 82.729 126 2 22 Vĩnh Long +758 93.662 819 1 23 Hải Dương +754 347.115 110 1 24 Bắc Ninh +735 329.858 127 1 25 Hưng Yên +709 228.705 5 0 26 Hà Tĩnh +688 41.913 44 2 27 Bình Phước +674 112.326 212 1 28 Tây Ninh +669 130.683 865 0 29 Hòa Bình +591 197.022 103 0 30 Bình Dương +589 378.938 3.453 2 31 Lai Châu +572 66.490 0 0 32 Cà Mau +565 144.496 350 0 33 Quảng Trị +562 73.843 36 0 34 Thừa Thiên Huế +555 43.360 172 0 35 Ninh Bình +520 92.091 88 0 36 Bến Tre +519 91.945 472 2 37 Điện Biên +467 82.128 19 0 38 Quảng Ngãi +463 42.013 117 0 39 Bà Rịa - Vũng Tàu +454 69.747 481 0 40 Đắk Nông +437 49.500 44 0 41 Đà Nẵng +419 95.641 325 0 42 Thanh Hóa +409 134.309 103 0 43 Nam Định +368 287.136 148 0 44 Phú Yên +362 49.264 124 2 45 Quảng Nam +251 44.402 128 0 46 Hải Phòng +247 116.866 135 0 47 Trà Vinh +229 63.985 279 0 48 Khánh Hòa +194 115.799 357 2 49 An Giang +136 39.614 1.369 0 50 Bình Thuận +135 50.569 467 1 51 Long An +128 47.620 991 0 52 Bạc Liêu +117 45.398 456 3 53 Kon Tum +88 25.725 0 0 54 Cần Thơ +46 49.195 938 1 55 Kiên Giang +44 38.654 975 4 56 Đồng Nai +37 106.142 1.859 1 57 Đồng Tháp +19 49.874 1.025 0 58 Hậu Giang +9 17.358 222 0 59 Ninh Thuận +9 8.522 56 0 60 Tiền Giang +3 35.767 1.238 0 61 Đắk Lắk +2 148.050 151 0 62 Gia Lai 0 48.468 100 0 63 Sóc Trăng 0 34.368 617 2 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 03/04/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 206.554.099 Số mũi tiêm hôm qua 29.022

Theo số liệu của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ 28/3-3/4), Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 với tổng số 55.712 ca.

Tuy vậy, so sánh với những tuần gần đây có thể thấy, số ca mắc tại Hà Nội đang giảm nhanh chóng. Số ca mắc tại Hà Nội tuần qua giảm hơn 1,6 lần so với tuần 21-27/3, giảm hơn 3 lần so với tuần 14-20/3 và đặc biệt giảm gần 4 lần so với tuần 7-13/3.

Cơ quan chuyên môn đánh giá, Hà Nội đã bước qua đỉnh dịch. Thời điểm cách đây khoảng 1 tháng, Hà Nội mỗi ngày ghi nhận hơn 30.000 ca nhưng hiện tại số ca nhiễm đã giảm mạnh.

Không chỉ số ca mắc giảm mạnh, số ca tử vong trong tuần qua tại Hà Nội cũng giảm mạnh khi chỉ ghi nhận 7 ca (theo số liệu của Bộ Y tế).

Nhiều tuần qua, Hà Nội không còn đánh giá cấp độ dịch tại các xã, phường, thị trấn nữa. Hiện các dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar... vẫn chưa được phép mở cửa trở lại.

