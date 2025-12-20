Thay đổi tội danh của bị can tặng quà cựu Bí thư, Chủ tịch Cần Thơ cũ

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (Công ty CIPCO), theo kết luận điều tra mới nhất của Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, bị can Đặng Minh Thừa (Phó Giám đốc Chi nhánh phía Nam Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Chủ tịch HĐQT Công ty) và Trần Văn Phúc (Tổng Giám đốc CIPCO) bị thay đổi tội danh từ “Đưa hối lộ” sang “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngoài ra, bị can Trần Văn Phúc cùng Trương Văn Tiên (Trưởng phòng Kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh) bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, ông Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà trái quy định với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. Trước khi bị phát hiện, các bị can đã khắc phục 1,55 tỷ đồng, số tiền thiệt hại còn lại là 550 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can Thừa, Phúc vì lợi ích cục bộ của tổ chức, đơn vị, đề cao uy quyền cá nhân làm trái công vụ, gây thiệt hại cho CIPCO.

Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO). Ảnh: Thiện Chí

Tặng quà bí thư thành ủy

Kết luận điều tra cũng cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CIPCO, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định năm 2023, CIPCO đã được sự chấp thuận của Tổng công ty SCIC về việc triển khai tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Tuy nhiên, dự án trên đã được UBND TP Cần Thơ (cũ) ban hành văn bản chấp thuận cho một tổng công ty khác tìm hiểu đầu tư.

Để tranh thủ sự ủng hộ của Thành ủy và UBND TP Cần Thơ (cũ), ông Thừa và Phúc cùng các thành viên Tổ phát triển dự án của CIPCO bàn bạc việc đăng ký làm việc, tặng quà cho Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (cũ) và những người liên quan để xin chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án.

Theo hồ sơ điều tra, ông Thừa liên hệ với thư ký của ông Nguyễn Văn Hiếu – nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ (cũ) để đăng ký lịch làm việc. Sau khi có lịch, ông Thừa thông báo cho ông Phúc và chỉ đạo phải chuẩn bị quà.

Ông Phúc đề xuất quà là 10.000 USD và được ông Thừa đồng ý.

Ngày 24/11/2023, ông Thừa, Phúc và ông Trương Văn Tiên đến Thành ủy Cần Thơ (cũ) gặp ông Nguyễn Văn Hiếu. Ông Phúc mang theo túi quà màu xám, bên trong có chai rượu và bao thư 10.000 USD.

Tại buổi làm việc, ông Thừa báo cáo tình hình kinh doanh của CIPCO và bày tỏ mong muốn được tìm hiểu, đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ – Thới Lai. Ông Hiếu cho biết đã có doanh nghiệp khác nghiên cứu dự án và đề nghị CIPCO tìm hiểu thêm các dự án tại Vĩnh Thạnh, Ô Môn.

Kết thúc buổi làm việc, ông Thừa đại diện CIPCO tặng túi quà đã chuẩn bị cho ông Hiếu.

CIPCO được SCIC đồng ý chủ trương thực hiện dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai nhưng nguồn vốn do SCIC cung cấp. Do đó, ông Hiếu có lời mời ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐTV SCIC - vào làm việc với TP Cần Thơ (cũ). Sau đó, CIPCO có văn bản báo cáo kết quả làm việc gửi SCIC.

Cũng theo kết luận, ngày 20/2/2024, ông Nguyễn Chí Thành đến làm việc với CIPCO và Thành ủy Cần Thơ (cũ) theo lời mời của ông Hiếu. Lúc này, ông Thừa chỉ đạo ông Phúc chuẩn bị quà tặng cho ông Hiếu và ông Thành.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông Phúc trình bày đã chuẩn bị các phần quà, trong đó tặng ông Hiếu 10.000 USD và một chai rượu; tặng ông Nguyễn Chí Thành 10.000 USD và 1kg tôm khô.

Khi vào phòng làm việc, giỏ quà do CIPCO chuẩn bị được đặt giữa vị trí chỗ ngồi của ông Hiếu và ông Thừa. Tại buổi làm việc, ông Thành đề nghị ông Hiếu tạo điều kiện để CIPCO tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai. Ông Hiếu ghi nhận ý kiến và đề nghị công ty tìm hiểu thêm dự án khác tại Vĩnh Thạnh.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn của SCIC và CIPCO tặng ông Hiếu giỏ quà đã chuẩn bị trước, song chưa xác định được người trực tiếp tặng. Còn ông Nguyễn Chí Thành không thừa nhận việc nhận tiền.

Ông Đặng Minh Thừa trước thời điểm bị bắt. Ảnh: E.X

Gặp Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Để tranh thủ sự ủng hộ của UBND TP Cần Thơ, ông Phúc liên hệ ông Nguyễn Văn Vinh - Chánh Văn phòng UBND TP, nhờ sắp xếp lịch làm việc với Chủ tịch TP Trần Việt Trường.

Trước Tết Nguyên đán 2024, ông Phúc cùng ông Tiên đến UBND TP nhưng không gặp được ông Trường do bận công tác. Trước đó, ông Phúc đã chỉ đạo chuẩn bị quà gồm 2 bộ ấm chén và 15.000 USD để tặng ông Trường và ông Vinh. Do không gặp được ông Trường, số quà này được gửi cho ông Vinh, sau đó chuyển cho thư ký của ông Trường; trong đó phần quà 5.000 USD của ông Vinh là để cảm ơn việc sắp xếp lịch làm việc.

Ngày 28/2/2024, ông Thừa và ông Phúc tiếp tục đến UBND TP Cần Thơ (cũ) gặp ông Trần Việt Trường. Ông Thừa báo cáo kết quả làm việc với ông Hiếu và bày tỏ mong muốn UBND TP ủng hộ CIPCO tìm hiểu, đầu tư dự án. Ông Trường bày tỏ sự ủng hộ và đề nghị CIPCO đầu tư dự án vào thành phố và đề nghị làm việc với các sở, ngành để tìm hiểu về dự án.

Sau đó, ông Thừa đại diện CIPCO tặng ông Trường bao thư 10.000 USD và một chai rượu.

Ngày 1/3/2024, CIPCO gửi thư ngỏ đến UBND TP Cần Thơ (cũ); đến ngày 26/3/2024, UBND TP ban hành công văn cho phép CIPCO tiếp cận thông tin phục vụ nghiên cứu, khảo sát dự án.

Chưa đủ yếu tố tội nhận hối lộ

Qua làm việc, các ông Hiếu, Trường và Vinh đều thừa nhận có nhận quà của CIPCO. Ông Hiếu và ông Trường mỗi người đã nộp lại số tiền 20.000 USD. Ông Vinh thừa nhận có nhận của CIPCO 5.000 USD nhưng đã bán để sử dụng vào mục đích cá nhân, nên tự nguyện giao nộp 2 lượng vàng SJC để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, ông Hiếu trình bày bản thân không nhận trực tiếp từ CIPCO mà sau khi làm việc với cơ quan điều tra mới phát hiện trong tập hồ sơ cũ nên đã giao nộp.

Ông Trường thừa nhận có nhận quà của CIPCO nhưng cho rằng đó là quà Tết của doanh nghiệp tặng. Đối với quà là chai rượu và bộ ấm chén, do không sử dụng nên đã tặng lại cho người khác vào dịp Tết, không biết là loại gì.

Cơ quan điều tra xác định, ông Hiếu có nhận quà, nhưng trong quá trình tiếp xúc với CIPCO, ông không hứa hẹn, không có hành vi thực hiện hay không thực hiện theo yêu cầu của CIPCO. Do đó, hành vi nhận tiền và quà của ông Hiếu không đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ”.

Tương tự, ông Trần Việt Trường có nhận tiền và quà tặng của CIPCO. Trong lần nhận đầu tiên là nhân dịp Tết Nguyên đán. Khi tặng quà, đại diện CIPCO chưa đưa ra yêu cầu gì đối với ông Trường. Trong lần thứ hai, đại diện CIPCO cũng không yêu cầu gì và ông Trường cũng không hứa hẹn gì... Do đó, hành vi của ông Trường chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ”.

Đối với hành vi nhận quà từ CIPCO của ông Nguyễn Văn Vinh, cơ quan điều tra xác định ông không tham mưu, không can thiệp vào hoạt động của ông Trường và CIPCO, nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội "Nhận hối lộ".

Liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm, các ông Nguyễn Văn Hiếu, Trần Việt Trường và Nguyễn Văn Vinh đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.