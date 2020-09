Thắp hương làm cháy rụi xe khách trong ngày Rằm

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 19:32 PM (GMT+7)

Khi đang thắp hương ngày Rằm, lửa phát ra làm cháy chiếc xe khách của một gia đình ở Nghệ An.

Chiếc xe khách bị lửa thiêu rụi.

Thông tin từ UBND Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An), một chiếc xe khách 29 chỗ trên địa bàn vừa bị lửa thiêu rụi do thắp hương cúng Rằm tháng 7, may mắn không có người thương vong.

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào khoảng 12h ngày hôm nay (2/9), tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An).

Vào thời điểm trên, chủ nhà xe B.C (khối Cỏ Nong, Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) trong lúc thắp hương đã làm lửa bốc lên và cháy lan vào chiếc xe khách 29 chỗ của gia đình.

Ngay sau đó, người dân đã sử dụng xô, chậu, tưới nước để dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa lan quá nhanh, bao trùm toàn bộ chiếc xe. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế. Tại hiện trường, chiếc xe khách bị cháy rụi, toàn bộ vật dụng trong xe bị thiêu cháy đen. Hiện chưa thể thống kê thiệt hại sau vụ hỏa hoạn.

