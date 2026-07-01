Tham ô tài sản khi sản xuất thiết bị cho ngành công an, Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu lĩnh án 29 năm tù

Người chủ mưu, cầm đầu lĩnh án cao nhất

Sau hơn 7 ngày xét xử và nghị án, chiều nay (1/7), TAND TP Hà Nội ra phán quyết với 17 bị cáo phạm tội tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Nam Triệu (thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an).

Cụ thể, tòa phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu) mức án 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp chung, bị cáo Hưng lĩnh 29 năm.

Bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 Công ty Nam Triệu) bị phạt 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản".

Cùng hai tội với Hưng, bị cáo Nguyễn Ngọc Tính (cựu Thủ quỹ Xí nghiệp X30) bị phạt 9 năm tù.

Các bị cáo còn lại, người bị phạt mức án thấp nhất từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất là 7 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (đeo kính bên trái) và đồng phạm.

Về dân sự, tòa xác định tổng số tiền bị tham ô là 23,8 tỷ đồng, đã được khắc phục toàn bộ.

Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng uy tín các cơ quan Nhà nước nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc răn đe, phòng ngừa.

Ngoài chủ tịch doanh nghiệp, các bị cáo đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ

Phiên tòa ghi nhận chỉ ông Nguyễn Hưng phản bác cáo buộc, các bị cáo còn lại đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ khi thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải.

Theo bản án, từ 2018 - 2024, bị cáo Nguyễn Văn Hưng và Lê Tiến Quý, có nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước. Các bị cáo đã không chỉ đạo trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công; nâng “khống” chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt.

Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán nhiều khoản thu, từ đó tạo lập nguồn tiền chênh lệch để ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30, tổng số tiền 23,8 tỷ đồng.

Cụ thể, khi được Cục Trang bị và Kho vận Bộ Công an đặt hàng sản xuất tủ vũ khí, dù cơ sở cung cấp tay nắm tủ chỉ báo giá 5.100 đồng/bộ, nhưng ông Hưng đã chỉ đạo nâng gấp gần 4 lần (lên 19.000 đồng/bộ) để ăn chênh lệch, bỏ ngoài sổ sách kế toán.

Hay việc đặt hàng tủ hồ sơ nghiệp vụ, cần sơn, thép tấm, gỗ… ông Hưng đều bảo cấp dưới liên hệ cơ sở ngoài để thỏa thuận giá cả chênh lên, đồng thời làm thủ tục trả tiền trước. Nhưng khi lấy vật tư, ông Hưng nại ra nhiều lý do để lấy số lượng ít hơn và yêu cầu họ trả lại tiền nhưng không điều chỉnh lại hợp đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Năm 2021, khi ký hợp đồng mua 161 tấn thép tấm để sản xuất tủ cho Cục Trang bị và Kho vận, ông Hưng chỉ đạo nhân viên trả luôn tiền cho bên cung cấp hơn 3,8 tỷ đồng nhưng khi họ giao hàng, ông Hưng lấy lý do thép không đúng kích thước để từ chối nhận lô hàng cuối (hơn 28 tấn) và đòi lại tiền.

Với bộ giá đỡ súng, trong hợp đồng là mua gỗ đắt tiền, đơn giá 3,3 triệu đồng/bộ nhưng khi nhận gỗ, ông Hưng lại dặn bên cung cấp chỉ giao loại rẻ, giá 2,8 triệu, rồi bắt họ trả lại cho mình tiền chênh.

Thậm chí tem dán cánh tủ có đơn giá chỉ 9.500 đồng/chiếc, cũng bị ông Hưng tham ô với cùng thủ đoạn.

Cũng trong năm 2021, khi được lên chức Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, hành vi tham ô của Hưng tiếp tục với những hợp đồng lớn hơn: sản xuất rào cơ động và ghế thẩm vấn cho Cục Trang bị và Kho vận - Bộ Công an.

Toàn vụ án, cá nhân bị cáo Nguyễn Văn Hưng và đồng phạm chiếm đoạt 18 tỷ đồng, số còn lại bị thất thoát, thiệt hại.