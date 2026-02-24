Thảm kịch chìm tàu trên hồ Thác Bà: Bốn gia đình một nỗi tang thương

Ngày 23/2, bốn ngôi nhà nằm liền kề ở thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) đều phủ bạt trắng.

Không khí tang tóc bao trùm cả khu, những tiếng khóc nghẹn xen lẫn tiếng gọi tên người đã khuất. Bàn thờ tạm được lập trong từng ngôi nhà, khói hương nghi ngút. Những cỗ xe quan kê ở khoảnh sân trước nhà.

6 người thân trong cùng dòng họ đã ra đi sau vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà tối 21/2 (tức mồng 5 Tết). Họ đều là anh em, họ hàng ruột thịt. Từ chuyến đi chúc Tết đầu xuân, dự định đông đủ sum vầy, nay bốn gia đình cùng lúc chịu cảnh mất mát. Tới giờ, anh Hoàng Văn Long vẫn chưa hết bàng hoàng khi mất vợ và con gái trong chuyến đi chúc Tết định mệnh.

Sát vách nhà anh Long, gia đình anh Hoàng Văn Hùng (SN 1975) cũng chìm trong đau buồn. Trong vụ chìm tàu, anh Hùng mất con trai và người em trai ruột (bị câm bẩm sinh) sống cùng gia đình.

Những chiếc xe tang lần lượt cách nhau 30 phút đưa linh cữu các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng. “Chúng tôi không thể đưa tiễn hết một lượt, vì tất cả những người tử nạn đều là người thân, ruột thịt”, anh Hoàng Văn Hùng chia sẻ.

Chiều 23/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình nạn nhân.